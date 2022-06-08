«Тампа» сравняла счет в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс». Кучеров и Панарин забили по голу

ТАСС, 8 июня. «Тампа» в среду дома победила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:1 в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Тампы» шайбы забросили Пэт Марун (3-я минута), российский нападающий Никита Кучеров (34), Стивен Стэмкос (45) и Ондржей Палат (60). У гостей отличился Артемий Панарин (57).

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Кучеров забросил седьмую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, также на его счету 14 результативных передач. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 33 броска. Защитник хозяев Михаил Сергачев баллов за результативность не набрал. Панарин в шестой раз отличился в текущем Кубке Стэнли, в его активе также 10 точных передач. Голкипер гостей Игорь Шестеркин совершил 26 сейвов и установил новый рекорд НХЛ по количеству матчей в одном розыгрыше плей-офф, которые ему потребовались, чтобы отразить 600 и более бросков. В нынешнем Кубке Стэнли российский голкипер совершил 616 сейвов, проведя 18 матчей, прежнее достижение (19 игр) было установлено в 1971 году Кеном Драйденом и впоследствии было повторено пятью вратарями.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет в Нью-Йорке 10 июня, начало — 03:00 мск. Победитель серии в финале Кубка Стэнли сыграет с «Колорадо».

Команды второй раз встречаются в плей-офф НХЛ. В 2015 году «Тампа» победила «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Стэнли со счетом 4−3 в серии.