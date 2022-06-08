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09:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шестеркин установил исторический рекорд в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин установил новый рекорд НХЛ по количеству матчей в одном розыгрыше плей-офф, которые ему потребовались, чтобы совершить 600 и более сейвов.

Тампа-Бэй
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В четвертой встрече финальной серии Восточной конференции против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3) Шестеркин отразил 27 бросков. Таким образом, в общей сумме россиянин совершил 616 сейвов в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли, проведя 18 матчей.

Начиная с сезона-1955/56, когда в НХЛ стали вести статистику вратарей, ни одному голкиперу не удавалось достичь этой отметки быстрее. В 1971 году Кен Драйден установил рекорд, отразив 600 и более бросков в 19 матчах плей-офф, впоследствии это достижение повторили Кирк Маклин (1994), Джон Ванбисбрук (1996), Оли Колзиг (1998), Жан-Себастьян Жигер (2003) и Туука Раск (2013).

Также Шестеркин стал вторым в истории «Рейнджерс» вратарем, кому удалось отразить 600 и более бросков в ходе одного сезона Кубка Стэнли. Первым был Хенрик Лундквист (683 сейва в сезоне-2013/14).

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