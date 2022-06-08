Русские герои не сдаются! Восхитительные Кучеров и Василевский перевернули серию с «Рейнджерс», отыгравшись с 0:2

«Тампу» не зря называли претендентом на то, чтобы стать первым в 21-м веке клубом, ставшим обладателем Кубка Стэнли три года подряд. Два чемпионства у «Молний» уже есть, а вот с третьим возникли сложности, когда в серии финала Восточной конференции их соперники из «Рейнджерс» повели со счетом 2−0. Но Никита Кучеров и компания смогли взять себя в руки, перегруппировать силы и сравняли счет в противостоянии, взяв два домашних матча.

Сам Кучеров приложил максимальные усилия к достижению победы, забросив важнейшую шайбу и в матче, и, возможно, в серии. В середине второго периода при счете 1:0 в пользу «Лайтнинг» россиянин получил отличный пас под чужую синюю линию от Палата, убежал один на один и играючи переиграл лучшего вратаря текущего плей-офф Игоря Шестеркина. Этот гол стал для «Тампы» победным и лишил «Рейнджерс» приличного количества энергии, поскольку отыграться с 0:2 в матче было уже намного труднее.

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Победным гол Кучерова сделал Артемий Панарин, который стал единственным, кто пробил Андрея Василевского. За три с половиной минуты до конца встречи Хлебушек реализовал численное преимущество, забив свой шестой гол в плей-офф. Он не помог «Рейнджерам» организовать «возвращение», но лишил Василевского (33 сейва) ожидаемого матча на ноль.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gStty_1kr8E" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Рейнджерс» есть небольшое оправдание поражению, поскольку играть пришлось без Райана Строума — давнего партнера Панарина по звену, который во время разминки был определен в запас, так как еще в воскресенье получил травму и понял, что выйти на лед не в состоянии. Кроме этого, во втором периоде выбыл из строя Филип Читил, который попал под силовой прием Виктора Хедмана и не вернулся на площадку. «Тампа», в свою очередь, была вынуждена обходится без Брэйдена Пойнта, который пропустил седьмой матч подряд.

«Василевский сыграл блестяще? К нему вернулась его энергия», — сказал после матча главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Проиграли, да. Но это сделает нас более голодными и злыми. Иногда даже хорошо, что ты проигрываешь. Я думаю, что это просто наша реакция, я не думаю, что мы потеряли уверенность в своих силах. Просто будем более голодными в следующем матче», — заверил болельщиков Артемий Панарин.