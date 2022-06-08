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11:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Андрей Василевский повторил достижение Доминика Гашека в плей-офф НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский повторил достижение Доминика Гашека в плей-офф НХЛ.

Тампа-Бэй
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Источник: Reuters

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 34 броска в четвертом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (4:1).

Победа над командой из Нью-Йорка стала для россиянина 10-й в нынешнем розыгрыше плей-офф. 27-летний голкипер в четвертый раз в карьере достиг отметки в 10 побед в отдельно взятом розыгрыше Кубка Стэнли.

Василевский вышел по этому показателю на пятое место в истории НХЛ. Вратарь делит пятую строчку с Домиником Гашеком, Грантом Фюром, Майком Верноном и Эдом Бельфором, которые также провели по 4 сезона в Кубке Стэнли с 10 или более победами.

Рекорд по числу сезонов с 10 или более выигранными матчами в плей-офф принадлежит Патрику Руа (9).

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4:1
1:0, 1:0, 2:1
Рейнджерс
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