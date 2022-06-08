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19:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Шестёркин превзошёл достижение четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Руа

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин совершил 27 сейвов в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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Источник: AP 2022

Вратарь «рейнджеров» довёл количество отражённых бросков в текущем плей-офф до 616 (при 18 матчах). Таким образом, Шестёркин побил личный рекорд четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Руа по числу сейвов в рамках одного плей-офф. Лучшим результатом канадского голкипера было 601 спасение в 20 матчах в сезоне-1992/1993, в котором Руа вместе с «Монреаль Канадиенс» выиграл Кубок Стэнли.

Отметим, что в списке лучших вратарей по числу сейвов за плей-офф Руа занимал три строчки, с 26 по 28. Шестёркин превзошёл все три высочайших результата канадца (601 в сезоне-1992/1993; по 598 в сезоне-1995/1996 и плей-офф−1998/1999), а также достижения Брэйдена Холтби (589 в сезоне-2017/2018), Криса Осгуда (590 в сезоне-2008/2009), Марка-Андре Флёри (594 в сезоне-2017/2018), Эда Бельфура (606 в сезоне-1999/2000) и Билла Рэнфорда (612 в сезоне-1989/1990). Теперь российский вратарь «Рейнджерс» делит 22−23 места с Беном Бишопом (616 в сезоне-2014/2015).

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