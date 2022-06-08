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8 июня, источник: Спорт-Экспресс

«Эдмонтон» выставил Коновалова на драфт отказов

«Эдмонтон» выставил вратаря Илью Коновалова на безусловный драфт отказов с дальнейшим расторжением контракта, сообщает пресс-служба «Ойлерз» в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее права на 23-летнего россиянина закрепило московское «Динамо».

В КХЛ Коновалов дебютировал в 2017 году за ярославский «Локомотив» и за все время в лиге провел 124 игры, отразив 92 процента бросков, в среднем пропуская 2,21 шайб за игру.

В текущем сезоне вратарь провел в регулярном чемпионате АХЛ 17 матчей за «Бэйкерсфилд» и пропускал в среднем 2,73 шайбы за игру.

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