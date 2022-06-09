Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.06
Колорадо
Эдмонтон
40
Хоккей. НХЛ
4.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
32
Хоккей. НХЛ
5.06
Эдмонтон
Колорадо
24
Хоккей. НХЛ
5.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
32
Хоккей. НХЛ
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
2020
Сербия
Шотландия
56
2020
Северная Ирландия
Словакия
12
2020
Венгрия
Исландия
21
2020
Грузия
Северная Македония
01
2020
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
П 3:4
11
2020
Болгария
Венгрия
13
2020
Исландия
Румыния
21
2020
Словакия
Ирландия
П 4:2
00
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Минское «Динамо» подписало контракт с задрафтованным «Тампой» форвардом

Минское «Динамо» в телеграм-канале объявило о подписании контракта с нападающим Михаилом Шалагиным. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона и носит двусторонний характер.

Динамо Мн
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Минувший сезон хоккеист начал в составе «Югры», за которую сыграл в 16 матчах регулярного чемпионата ВХЛ и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Затем игрок перешёл в тульский АКМ и провёл 27 матчей в регулярке — забил восемь голов и отдал 13 передач, набрав таким образом 21 очко.

В 2019 году россиянин был задрафтован в НХЛ клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 7-м раунде под общим 198-м номером, после чего провёл один сезон в ECHL за «Орландо Солар Бэрс». В КХЛ он выступал за «Спартак» и «Автомобилист».

 «Я заставлю их драться». Хабиб– Фергюсон: чудо реально
Почему никого не смущает, что на легендарной гонке погибли 263 человека
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь