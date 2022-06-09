Американские букмекеры считают Фёдорова фаворитом на пост главного тренера «Детройта»

Одна из букмекерских контор установила коэффициент на Фёдорова 4,5 — он является фаворитом. Следом идёт Питер Дебур (5), Брюс Кэссиди (5,5) и Барри Тротц (7). Другая букмекерская контора предложила свои коэффициенты, назвав специалистов в том же порядке.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, под чьим руководством армейцы во второй раз в клубной истории стали обладателями Кубка Гагарина, признан лучшим тренером сезона-2021/2022 в КХЛ.