В НХЛ заявили, что россиянам могут не разрешить привести Кубок Стэнли домой в межсезонье

«Учитывая текущую обстановку в мире, крайне маловероятно, что лига разрешит путешествие Кубка Стэнли в Россию в предстоящее межсезонье», — приводит слова Дэйли «РИА Новости Спорт».

В финал Кубка Стэнли во вторник вышел «Колорадо». За трофей команда поборется с победителем пары «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (2−2).

За «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин. За «Рейнджерс» играют российский вратарь Игорь Шестеркин, форвард Артемий Панарин и голкипер Александр Георгиев. В составе «Тампы» также есть российские хоккеисты — Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.