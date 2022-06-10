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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Два очка Сергачева принесли «Тампе» победу над «Рейнджерс». «Лайтнинг» в шаге от финала КС

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1, благодаря чему им удалось выйти вперёд в серии — 3−2.

В составе «Лайтнинг» голом отметился российский защитник Михаил Сергачёв, ещё по одной шайбе забросили Ондржей Палат, передачу которому отдал Сергачёв, и Брендон Хагель, поразивший пустые ворота с передачи Никиты Кучерова. Автором единственного гола «Рейнджерс» стал защитник Райан Линдгрен.

«Тампа» сумела перевернуть ход серии и выйти вперёд (3−2), уступая в ней со счётом 0−2.

Отметим, что изначально второй гол был записан на Михаила Сергачёва, но после завершения матча взятие ворот переписали на его одноклубника — нападающего Ондржея Палата.

В этой встрече голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 24 броска из 25, а его соотечественник и визави из «Рейнджерс» Игорь Шестёркин — 24 из 26.

Следующий матч пройдёт в ночь на воскресенье, 12 июня, на домашнем льду «Лайтнинг». Начало встречи — в 3:00 мск.

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