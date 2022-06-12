«Тампа» в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Стивен Стэмкос (31-я и 54-я минуты). У гостей отличился Фрэнк Ватрано (54).

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев и форвард «молний» Никита Кучеров записали на свой счет по одной результативной передаче. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 21 и был признан второй звездой матча. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 29 сейвов и стал третьей звездой встречи.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/llrUiQ5uffY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.