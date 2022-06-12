«Тампа» в третий раз подряд вышла в финал Кубка Стэнли

Встреча, которая состоялась в Тампе, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев площадки. В составе победителей дубль оформил Стивен Стэмкос (31-я и 54-я минуты). У гостей отличился Фрэнк Ватрано (54).
Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев и форвард «молний» Никита Кучеров записали на свой счет по одной результативной передаче. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 20 бросков из 21 и был признан второй звездой матча. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 29 сейвов и стал третьей звездой встречи.
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Тампы», которая стала вторым финалистом Кубка Стэнли — 2022. Соперником команды Джона Купера станет «Колорадо Эвеланш». «Лайтнинг» сыграют в финале плей-офф НХЛ в третий раз подряд. «Молнии» являются чемпионами последних двух сезонов.