Шестеркин — король. Но в финал выходят Кучеров, Василевский и Сергачев

Три поражения подряд заставили главного тренера «Рейнджерс» Жерара Галлана пойти на изменения в тройках нападения. Ньюйоркцы разбили потерявшее эффективность The Kid’s Line. Каапо Какко остался вне заявки, а Алексиса Лафренье подняли в первое звено к Зибанежаду и Ватрано. Консервативный Галлан редко перестраивал топ-6, но критическая ситуация, в которую «бродвейцы» загнали сами себя, требовала нетривиальных решений от тренера.

«Тампа» справилась с ньюйоркцами без лучшего снайпера прошлого плей-офф Брэйдена Пойнта. Центрфорвард травмировался в последнем матче с «Торонто» и пропустил серии с «Флоридой» и «Рейнджерс». Тренер «Лайтнинг» Джон Купер отмечал, что канадец сыграет с ньюйоркцами, если финал «Востока» затянется. Видимо, «Болтс» решили не рисковать здоровьем Пойнта, — но не сомневаюсь, что против «Колорадо» нападающий вернется в состав. Отсутствие Брэйдена говорит о запасе, с которым «Тампа» прошла «Рейнджерс».

Малособытийный первый период подтвердил ожидания от шестого матча серии. «Тампа» на правах хозяев и команды, которая почувствовала уверенность, атаковала нацеленнее и доставила Игорю Шестеркину больше проблем, чем «Рейнджерс» — Андрею Василевскому. «Лайтнинг» строго и организованно действовали в собственной зоне, не позволяя ньюйоркцам завладеть инициативой и заходить на осознанные поцизионки. Лидеры «бродвейцев» оставались в тени. Перестановки Жерара Галлана не принесли должного эффекта — с середины матча тренер откатил сочетания к базовым настройкам, а ближе к концовке снова перемешал звенья.

Второй период начался с мегаспасения Шестеркина. «Тампа» полетела вперед с первых смен. Лихая контратака с участием Стэмкоса и Кучерова завершилась хитрым броском в касание Никиты, но голкипер «Рейнджерс» блистательно прочитал эпизод и зацепил шайбу ловушкой.

Выделить помимо сейвов Шестеркина стоит Джейкоба Трубу, который силовыми приемами стремился разбудить партнеров. Защитник приложил в средней зоне самого Кори Перри, спровоцировав агрессию игроков «Лайтнинг». Партнеры вступились за ветерана. Трубе быстро объяснили, что такое хорошо и что такое плохо. Но чудеса голкипера и жесткость защитников — это не про голы и острые моменты. Дисциплинированная «Тампа» хладнокровно разбивала атаки соперника. Не оставляя шансов на вторые броски, встречные передачи, выходы на пятак — и все остальное, что потревожило бы Василевского.

Голевое затишье к середине матча прервал капитан «Болтс» Стивен Стэмкос. Шестеркин творил чудеса, не раз выручил Нью-Йорк в безнадежных ситуациях, но пропустил прямым броском от канадца со средней дистанции. «Лайтнинг» забили из не самого очевидного момента, если вспомнить, сколько остроты у чужих ворот хозяева создали за предыдущие 30 минут. Впрочем, по общей активности гол «Тампы» — логичное следствие ее превосходства.

Пропущенный гол не надломил Шестеркина. Тем более следом «Рейнджерс» пришлось отбиваться от банды Кучерова в большинстве, когда в штрафбокс присел Артемий Панарин. 13 бросков за 40 минут от ньюйоркцев — ничтожно мало, чтобы замахнуться на продолжение серии. Дело не только в количестве, но и качестве. Не сказать, что Василевский скучал в воротах, но большинство шайб банально не доходили до голкипера, а на пятаке «Тампы» царил порядок. Минимум моментов и нестандартных решений от гостей, которые заставили бы Андрея нервничать.

Только отчаянный навал в третьем периоде, когда «Рейнджерс» получили два большинства подряд, помог Фрэнку Ватрано сравнять счет и подарил Манхэттену надежду на седьмой матч. Конструкция «Лайтнинг» пошатнулась, но радость гостей оказалась преждевременной. «Тампа» моментально включилась и в следующей атаке вернула преимущество. Кучеров вывел Стэмкоса с глазу на глаз с Шестеркиным, и канадец не без удачи пробил голкипера. Игорь возмущался решением арбитров, но оперативный просмотр подтвердил, что Стивен забил по правилам.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/llrUiQ5uffY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Выход в финал конференции — значимое достижение для «Рейнджерс». Молодая и только строящаяся команда Галлана превзошла все ожидания. На третий камбэк — после «Питтсбурга» и «Каролины» — ньюйоркцам не хватило сил, самообладания, мастерства. «Тампа» смотрелась свежее. «Тампу» не сбили с ног два поражения подряд. «Тампа» давила атакующим талантом на бесподобного Шестеркина, который спасал весь матч и не справился только с бросками Стэмкоса. Дубль опытного канадца — лучшая иллюстрация разницы «Лайтнинг» и «Рейнджерс». Шестеркин — король, но в финал проходят Кучеров, Василевский и Сергачев.