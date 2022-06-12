Текущие события
Хоккей. НХЛ
5.06
Эдмонтон
Колорадо
24
Хоккей. НХЛ
5.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
32
Хоккей. НХЛ
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
5.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
32
5.06
Эдмонтон
Колорадо
24
4.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
32
3.06
Колорадо
Эдмонтон
40
Хоккей. НХЛ. Все результаты
19:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист Кравцов в третий раз уехал играть в Америку

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российский нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщил в своем Twitter агент игрока Дэн Мильштейн.

Трактор
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Соглашение 22-летнего форварда с «Рейнджерс» рассчитано на один год.

Кравцов, задрафтованный нью-йоркской командой в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером, в третий раз уезжает играть в США. В 2019 году он подписал трехлетний контракт с «Рейнджерс». В сезоне-2019/20 он не сумел закрепиться в основном составе и провел 39 матчей в фарм-клубе «синерубашечников» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где набрал 15 очков (6 шайб + 9 передач), после чего на правах аренды вернулся в челябинский «Трактор», воспитанником которого является. Сезон-2020/21 Кравцов начал в «Тракторе», но в апреле снова уехал в США, где провел 20 матчей в составе «Рейнджерс» и набрал 4 очка (2+2).

Минувший сезон Кравцов также провел провел в аренде в «Тракторе». Он сыграл 34 матча, в которых набрал 23 очка (13+10).

 Они поженятся! История любви самой красивой пары чемпионов
Скандальная фигуристка удивила подписчиков провокационным фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь