Хоккеист Кравцов в третий раз уехал играть в Америку

Кравцов, задрафтованный нью-йоркской командой в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером, в третий раз уезжает играть в США. В 2019 году он подписал трехлетний контракт с «Рейнджерс». В сезоне-2019/20 он не сумел закрепиться в основном составе и провел 39 матчей в фарм-клубе «синерубашечников» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где набрал 15 очков (6 шайб + 9 передач), после чего на правах аренды вернулся в челябинский «Трактор», воспитанником которого является. Сезон-2020/21 Кравцов начал в «Тракторе», но в апреле снова уехал в США, где провел 20 матчей в составе «Рейнджерс» и набрал 4 очка (2+2).