«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с хоккеистом Кравцовым
Соглашение рассчитано на один год.
Соглашение рассчитано на один год.
ТАСС, 13 июня. Российский нападающий Виталий Кравцов подписал контракт на один год с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.
В прошедшем сезоне 22-летний Кравцов выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор», провел 34 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.
В 2018 году Кравцов был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под девятым общим номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». В сезоне-2020/21 Кравцов дебютировал в клубе, провел 20 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Также Кравцов выступал за «Трактор» с 2016 по 2019 год и в сезоне-2020/21.
В составе молодежной сборной России Кравцов стал бронзовым призером чемпионата мира в 2019 году.