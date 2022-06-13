«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с хоккеистом Кравцовым

ТАСС, 13 июня. Российский нападающий Виталий Кравцов подписал контракт на один год с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.

В 2018 году Кравцов был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под девятым общим номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». В сезоне-2020/21 Кравцов дебютировал в клубе, провел 20 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Также Кравцов выступал за «Трактор» с 2016 по 2019 год и в сезоне-2020/21.