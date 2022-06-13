Текущие события
Хоккей. НХЛ
5.06
Эдмонтон
Колорадо
24
Хоккей. НХЛ
5.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
32
Хоккей. НХЛ
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
5.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
32
5.06
Эдмонтон
Колорадо
24
4.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
32
3.06
Колорадо
Эдмонтон
40
Хоккей. НХЛ. Все результаты
17:02 (мск), источник: ТАСС

«Нью-Йорк Рейнджерс» объявил о подписании контракта с хоккеистом Кравцовым

Соглашение рассчитано на один год.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 13 июня. Российский нападающий Виталий Кравцов подписал контракт на один год с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом в понедельник сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне 22-летний Кравцов выступал в Континентальной хоккейной лиге за челябинский «Трактор», провел 34 матча, в которых отметился 13 заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

В 2018 году Кравцов был выбран на драфте НХЛ в первом раунде под девятым общим номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». В сезоне-2020/21 Кравцов дебютировал в клубе, провел 20 встреч, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Также Кравцов выступал за «Трактор» с 2016 по 2019 год и в сезоне-2020/21.

В составе молодежной сборной России Кравцов стал бронзовым призером чемпионата мира в 2019 году.

 "Убивают фигурное катание. Все это направлено против нашей потрясающе успешной сборной и особенно против девочек"
Американский журналист заявил, что Тутберидзе хочет тренировать в США
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь