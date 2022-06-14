Тренеру пообещали пожизненное бесплатное пиво за работу с клубом НХЛ
Пивоварня из Виннипега сделала предложение канадскому тренеру Барри Тротцу. Об этом сообщает The Score.
Пивоварня из Виннипега сделала предложение канадскому тренеру Барри Тротцу. Об этом сообщает The Score.
Компания пообещала предоставить специалисту бесплатное пожизненное пиво, если он согласится поработать с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». Ради привлечения Тротца пивоварня вместе с журналистами из Виннипега также запустила кампанию «Барри, вернись домой».
В минувшем сезоне Тротц возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс». Его команда не смогла выйти в плей-офф, после чего канадец покинул клуб и сейчас находится без работы.
Уроженец канадской провинции Манитоба, столицей которой является Виннипег, в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Вашингтон Кэпиталс». Тротц занимает третье место среди тренеров по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.