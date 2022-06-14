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12:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренеру пообещали пожизненное бесплатное пиво за работу с клубом НХЛ

Пивоварня из Виннипега сделала предложение канадскому тренеру Барри Тротцу. Об этом сообщает The Score.

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Источник: AFP 2022

Компания пообещала предоставить специалисту бесплатное пожизненное пиво, если он согласится поработать с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». Ради привлечения Тротца пивоварня вместе с журналистами из Виннипега также запустила кампанию «Барри, вернись домой».

В минувшем сезоне Тротц возглавлял «Нью-Йорк Айлендерс». Его команда не смогла выйти в плей-офф, после чего канадец покинул клуб и сейчас находится без работы.

Уроженец канадской провинции Манитоба, столицей которой является Виннипег, в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли вместе с «Вашингтон Кэпиталс». Тротц занимает третье место среди тренеров по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

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