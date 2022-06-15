Финальная серия плей-офф НХЛ между «Колорадо» и «Тампой» стартует в ночь на четверг

ТАСС, 15 июня. Финальная серия плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между победителем Западной конференции «Колорадо» и лучшей командой Восточной конференции «Тампой» стартует в ночь на четверг. «Тампа» является обладателем Кубка Стэнли двух последних лет, «Колорадо» сыграет в решающей серии впервые с 2001 года.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Финал, 16.06.2022, 3:00 Колорадо - Тампа-Бэй -

Первая встреча противостояния до четырех побед пройдет 16 июня и начнется в 03:00 мск. В первых двух матчах хозяином площадки будет «Колорадо», в третьей и четвертой играх — «Тампа». Если потребуется провести больше встреч, то пятая и седьмая игры пройдут на арене «Колорадо», шестая — на домашней площадке «Тампы». Второй матч пройдет в ночь на 19 июня, далее команды будут проводить встречи через день, в случае необходимости в ночь на 29 июня состоится седьмая игра.

«Колорадо» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Центральном дивизионе и Западной конференции. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли команда потерпела всего два поражения, оба раза проиграв «Сент-Луису» в серии второго раунда. В первом раунде «Колорадо» в четырех матчах обыграл «Нэшвилл», а в финале Западной конференции всухую победил «Эдмонтон».

«Тампа» заняла третье место в Атлантическом дивизионе по итогам регулярного чемпионата, действующий обладатель Кубка Стэнли в первом раунде столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны «Торонто». «Тампа» уступала в серии со счетом 2−3, но в упорной борьбе сумела выиграть две последние встречи (4:3 в овертайме и 2:1). Во втором раунде команда под руководством Джона Купера со счетом 4−0 в серии обыграла победителя регулярного чемпионата «Флориду». В финале Восточной конференции «Тампа» проиграла два стартовых матча «Нью-Йорк Рейнджерс», однако затем одержала четыре победы подряд.

Василевский, Кучеров и Сергачев в третьем финале подряд

«Тампа» сыграет в решающей серии Кубка Стэнли в третий раз подряд. Последней командой, трижды кряду выходившей в финал плей-офф НХЛ, был «Эдмонтон», который играл в финальной серии в 1983—1985 годах. В 1983 году команда проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (0−4), а в 1984 и 1985 годах победила «Айлендерс» (4−1) и «Филадельфию» (4−1) соответственно. «Тампа» может стать первой командой с 1983 года, которая выиграет три подряд Кубка Стэнли. «Айлендерс» в период с 1980 по 1983 год становились победителями плей-офф четыре раза подряд.

Третий раз подряд в финале Кубка Стэнли сыграют российский вратарь Андрей Василевский, нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев. Среди россиян по три Кубка Стэнли в качестве игроков выигрывали Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Сергей Брылин и Евгений Малкин. Вячеслав Фетисов дважды побеждал как хоккеист и один раз — как тренер. Больше трех трофеев никто из отечественных представителей не завоевывал.

В случае победы «Тампы» в финальной серии Василевский может стать претендентом на «Конн Смайт трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф, который он выиграл в прошлом году. В 17 играх текущего плей-офф российский вратарь помог своей команде одержать 12 побед, пропуская в среднем 2,27 шайбы и отразив 92,8% бросков по своим воротам.

Голкипер может стать первым россиянином, выигравшим «Конн Смайт трофи» дважды, по разу приз получали Евгений Малкин (2009) и Александр Овечкин (2018). Награда самому ценному игроку плей-офф вручается с 1965 года, трижды ее обладателем становился только канадский вратарь Патрик Руа (1986, 1993, 2001), причем последний раз он выигрывал этот индивидуальный приз как игрок «Колорадо». По два раза обладателями «Конн Смайт трофи» становились Бобби Орр, Берни Парент, Уэйн Гретцки, Марио Лемьё и Сидни Кросби. Дважды подряд приз получали только Парент (1974, 1975), Лемьё (1991, 1992) и Кросби (2016, 2017).

Лучшим бомбардиром «Тампы» в нынешнем розыгрыше плей-офф является Кучеров, в 17 встречах он забросил семь шайб и сделал 16 результативных передач. Сергачев отметился одной заброшенной шайбой и шестью голевыми передачами. Как сообщил главный тренер «Тампы» Купер, в финальной серии очень вероятно участие одного из лидеров команды нападающего Брэйдена Пойнта. Из-за травмы он пропустил серии с «Флоридой» и «Рейнджерс».

В общей сложности «Тампа» в пятый раз сыграет в финале Кубка Стэнли. В 2004 году команда впервые стала обладателем трофея, победив в решающем противостоянии «Калгари» (4−3). Тогда за команду выступали россияне Николай Хабибулин и Дмитрий Афанасенков. В 2015 году «Тампа» уступила «Чикаго» (2−4), в 2020-м обыграла «Даллас» (4−2), а в 2021-м оказалась сильнее «Монреаля» (4−1).

«Колорадо» не проигрывал в финалах

«Колорадо» в третий раз примет участие в финале плей-офф НХЛ — в 1996 году команда обыграла «Флориду» (4−0), а в 2001-м оказалась сильнее «Нью-Джерси» (4−3). Последний трофей «Колорадо» выиграл под руководством Боба Хартли, который с 2018 по 2022 год тренировал «Авангард» и в 2021 году привел команду из Омска к победе в Кубке Гагарина. Тогда в составе коллектива не было ни одного российского хоккеиста.

В 1996 году обладателями Кубка Стэнли в составе «Колорадо» стали Валерий Каменский и Алексей Гусаров. Российские хоккеисты станут обладателями Кубка Стэнли в седьмой раз подряд, за «Колорадо» выступает нападающий Валерий Ничушкин, который провел свой самый результативный сезон в НХЛ. В 62 матчах регулярного чемпионата он забросил 25 шайб и сделал 27 результативных передач. В играх плей-офф 27-летний россиянин забросил пять шайб и сделал четыре голевые передачи.

За фарм-клуб «Колорадо» выступает другой российский нападающий Михаил Мальцев, он провел 18 встреч в регулярном чемпионате, но ни разу не появился на льду в играх плей-офф. В случае отсутствия 24-летнего россиянина в финальной серии обладателем Кубка Стэнли он считаться не будет. Последние три матча серии с «Эдмонтоном» из-за травмы пропустил основной вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер, его участие в финале находится под вопросом. Сменщиком Кемпера является бывший вратарь челябинского «Трактора» Павел Францоуз.

«Думаю, что [в финале] будет борьба и интересный хоккей, потому что сыграют две лучшие команды. Я видел, как играет “Колорадо”, здесь, наверное, будут [играть роль] фактор везения и вратарская линия. Считаю, что у “Тампы” она посильнее, но у “Колорадо” нападение очень хорошее, и не только первое звено забивает, но и второе, и третье может решить исход матча, поэтому здесь большие нагрузки будут на вратарей», — сказал Каменский ТАСС.

«Колорадо» — очень сильная команда в атаке, но у них непонятная ситуация с вратарями. Кемпер сейчас травмирован, и неизвестно, как Францоуз сыграет. «Тампа» очень хорошо играет в атаке, и если вернется еще и Пойнт, то это будет очень хорошо для них«, — отметил в беседе с журналистами защитник “Вашингтона”, обладатель Кубка Стэнли 2018 года Дмитрий Орлов.