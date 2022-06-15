Кирилл Капризов сравнил Миннеаполис и Новокузнецк

«Тяжело сравнивать города в Америке и России. Они же все разные. Вот в Новокузнецке нет таких высоток, как в Миннеаполисе, который больше сам по себе. Даже приблизительно нет ничего одинакового. Всё разное», — приводит слова Капризова «Матч ТВ».