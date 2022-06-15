Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
5.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
32
Хоккей. НХЛ
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
5.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
32
5.06
Эдмонтон
Колорадо
24
4.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
32
3.06
Колорадо
Эдмонтон
40
Хоккей. НХЛ. Все результаты
19:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянина из «Рейнджерс» назвали талантом мирового масштаба

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российский форвард Виталий Кравцов является талантом мирового масштаба, заявил генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри.

РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

В воскресенье клуб из Нью-Йорка подписал с 22-летним хоккеистом односторонний контракт, рассчитанный на один сезон.

«Не думаю, что мы когда-либо отступались от позиции, что он талант мирового масштаба. Он делает на льду большое количество вещей, которые многие люди не могут… Как и у остальных, ваша игра определяет, где вы окажетесь в конечном счете. Но мы, безусловно, рады, что он снова с нами», — приводит слова Друри журналист Винс Меркольяно в Twitter.

Кравцов, задрафтованный нью-йоркской командой в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером, в третий раз уехал играть в США. В 2019 году он подписал трехлетний контракт с «Рейнджерс». В сезоне-2019/20 он не сумел закрепиться в основном составе и провел 39 матчей в фарм-клубе «синерубашечников» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где набрал 15 очков (6 шайб + 9 передач), после чего на правах аренды вернулся в челябинский «Трактор», воспитанником которого является. Сезон-2020/21 Кравцов начал в «Тракторе», но в апреле снова уехал в США, где провел 20 матчей в составе «Рейнджерс» и набрал 4 очка (2+2).

Минувший сезон Кравцов также провел провел в аренде в «Тракторе». Он сыграл 34 матча, в которых набрал 23 очка (13+10).

 Они поженятся! История любви самой красивой пары чемпионов
Скандальная фигуристка удивила подписчиков провокационным фото
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь