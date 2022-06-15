Россиянина из «Рейнджерс» назвали талантом мирового масштаба

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В воскресенье клуб из Нью-Йорка подписал с 22-летним хоккеистом односторонний контракт, рассчитанный на один сезон.

«Не думаю, что мы когда-либо отступались от позиции, что он талант мирового масштаба. Он делает на льду большое количество вещей, которые многие люди не могут… Как и у остальных, ваша игра определяет, где вы окажетесь в конечном счете. Но мы, безусловно, рады, что он снова с нами», — приводит слова Друри журналист Винс Меркольяно в Twitter.

Кравцов, задрафтованный нью-йоркской командой в 2018 году в первом раунде под общим девятым номером, в третий раз уехал играть в США. В 2019 году он подписал трехлетний контракт с «Рейнджерс». В сезоне-2019/20 он не сумел закрепиться в основном составе и провел 39 матчей в фарм-клубе «синерубашечников» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где набрал 15 очков (6 шайб + 9 передач), после чего на правах аренды вернулся в челябинский «Трактор», воспитанником которого является. Сезон-2020/21 Кравцов начал в «Тракторе», но в апреле снова уехал в США, где провел 20 матчей в составе «Рейнджерс» и набрал 4 очка (2+2).