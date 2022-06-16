НХЛ сообщила игрокам «Колорадо» и «Тампы», что этим летом Кубок Стэнли не приедет в Россию

Об этом игрокам сообщил заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли.

При этом Лига не исключила возможности привести Кубок Стэнли в Россию в будущем.

В последний раз Кубок Стэнли был в России в сентябре 2021 года в рамках празднования Андрея Василевского, Никиты Кучерова и Михаила Сергачева, которые выиграли турнир в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В финале Кубка Стэнли 2022 года «Тампа» встретится с «Колорадо Эвеланш». Первый матч серии состоится сегодня, 16 июня. В составе «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин.