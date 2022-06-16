Никита Кучеров сделал 100-ю передачу в плей-офф НХЛ

Вторую шайбу за «Тампу» забросил Ондржей Палат с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Третью шайбу в составе гостей забросил российский защитник Михаил Сергачёв.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, за выход в финал турнира победила «Нью-Йорк Рейнджерс».