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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Никита Кучеров сделал 100-ю передачу в плей-офф НХЛ

На стадионе «Болл-Арена» прошел первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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Источник: Reuters

Вторую шайбу за «Тампу» забросил Ондржей Палат с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Третью шайбу в составе гостей забросил российский защитник Михаил Сергачёв.

Напомним, в предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, за выход в финал турнира победила «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» занял первое место в Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Тампа», в свою очередь, завершила регулярный чемпионат на пятом месте, набрав 110 очков.

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