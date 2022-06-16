Никита Кучеров сделал 100-ю передачу в плей-офф НХЛ
На стадионе «Болл-Арена» прошел первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
На стадионе «Болл-Арена» прошел первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Вторую шайбу за «Тампу» забросил Ондржей Палат с передачи российского нападающего Никиты Кучерова. Третью шайбу в составе гостей забросил российский защитник Михаил Сергачёв.
Напомним, в предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, за выход в финал турнира победила «Нью-Йорк Рейнджерс».
Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» занял первое место в Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Тампа», в свою очередь, завершила регулярный чемпионат на пятом месте, набрав 110 очков.