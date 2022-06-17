Текущие события
Хоккей. НХЛ
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
Хоккей. НХЛ
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
5.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
32
5.06
Эдмонтон
Колорадо
24
4.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
32
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вегас» обменял Евгения Дадонова в «Монреаль», получив взамен Ши Уэбера

Пресс-служба клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» на официальном сайте объявила о переходе 33-летнего российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс», а в обратном направлении проследует 36-летний канадский защитник Ши Уэбер.

Вегас
МонреальНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Перед дедлайном в прошлом регулярном чемпионате НХЛ Дадонова обменивали в «Анахайм Дакс», однако затем сделка была аннулирована лигой, так как в контракте Евгения содержался пункт о запрете обмена в эту команду.

Напомним, трёхлетний контракт Дадонова истекает по окончании сезона-2022/2023. Согласно ему, он зарабатывает $ 5 млн в год. В прошедшем сезоне Евгений принял участие в 78 матчах за «Вегас», в которых отметился 43 (20+23) результативными действиями, заработав коэффициент полезности «+4».

Ши Уэбер же полностью пропустил прошлый сезон из-за травм. Его 14-летний контракт на общую сумму в $ 110 млн ($ 7,8 млн в год) истекает в 2026 году.

 Фанаты активно обсуждают смелые фотографии Загитовой. Алину ждут в Maxim?
Кто из россиян вернулся в КХЛ из Америки. НХЛ теряет звезд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь