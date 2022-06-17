Потолок зарплат в НХЛ увеличен до $82,5 млн

В сезоне 2021/22 НХЛ достигла рекордных доходов, которые, по словам комиссионера лиги Гэри Бэттмена, превысят $5,2 млрд. В сезоне 2018/19, последнем до пандемии коронавируса, доход НХЛ составил чуть более $4,6 млрд.

Обладатель Кубка Стэнли сезона 2021/22 определится в финальном противостоянии «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш». Счет в серии до четырех побед 1−0 в пользу «Колорадо». Следующий сезон НХЛ стартует в Северной Америке 11 октября. Ранее лига анонсировала проведение двух матчей регулярного чемпионата в рамках Глобальной серии НХЛ — 7 и 8 октября в Праге сыграют «Нэшвилл Предаторс» и «Сан-Хосе Шаркс».