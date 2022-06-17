Торторелла возглавит «Филадельфию». Контракт на 4 года, зарплата — около 4 млн долларов за сезон

Последним клубом Тортореллы в НХЛ был «Коламбус», который он возглавлял с 2015 по 2021 год. Ранее он также тренировал «Ванкувер», «Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли. В этом сезоне Торторелла не работал тренером в НХЛ. После ухода из «Коламбуса» он стал аналитиком на ESPN.