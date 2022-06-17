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10:26 (мск), источник: Sports.Ru

Торторелла возглавит «Филадельфию». Контракт на 4 года, зарплата — около 4 млн долларов за сезон

«Филадельфия» назначит Джона Тортореллу главным тренером, контракт подписан на 4 года. Об этом сообщает аналитик ESPN Кевин Уикс.

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Источник: Sports.Ru

По его информации, зарплата 63-летнего специалиста будет составлять около 4 миллионов долларов за сезон.

Последним клубом Тортореллы в НХЛ был «Коламбус», который он возглавлял с 2015 по 2021 год. Ранее он также тренировал «Ванкувер», «Рейнджерс» и «Тампу», с которой в 2004 году выиграл Кубок Стэнли. В этом сезоне Торторелла не работал тренером в НХЛ. После ухода из «Коламбуса» он стал аналитиком на ESPN.

Напомним, «Филадельфия» решила не продлевать контракт с исполняющим обязанности главного тренера команды Майком Йео после невыхода в плей-офф.

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