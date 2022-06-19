Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
Хоккей. НХЛ
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
8.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
41
7.06
Эдмонтон
Колорадо
ОТ
56
5.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
32
5.06
Эдмонтон
Колорадо
24
Хоккей. НХЛ. Все результаты
09:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голкипер «Тампы» Василевский установил антирекорд в плей-офф, впервые пропустив семь шайб

«Колорадо» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Тампу» со счетом 7:0.

Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который по ходу матча пропустил семь шайб, поставил личный антирекорд за все 100 матчей, проведенных в плей-офф НХЛ. Отразил российский вратарь 24 броска.

В составе победителей по дублю в матче оформили Валерий Ничушкин и Кайл Макар, еще по шайбе забросили Андре Бураковски, Джош Мансон и Даррен Хелм.

Счет в серии стал 2−0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 21 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь