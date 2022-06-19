Голкипер «Тампы» Василевский установил антирекорд в плей-офф, впервые пропустив семь шайб

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который по ходу матча пропустил семь шайб, поставил личный антирекорд за все 100 матчей, проведенных в плей-офф НХЛ. Отразил российский вратарь 24 броска.

В составе победителей по дублю в матче оформили Валерий Ничушкин и Кайл Макар, еще по шайбе забросили Андре Бураковски, Джош Мансон и Даррен Хелм.