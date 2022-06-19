«Он — особенный и создан для плей-офф». Ничушкин разваливает «Тампу», заходя на MVP финала

У Кубка Стэнли скоро может появиться новый владелец — «Колорадо», выигравший первую домашнюю встречу с «Тампой» в решающей серии только в дополнительное время, во второй игре просто уничтожил действующих чемпионов, забросив в ворота Андрея Василевского семь безответных шайб. Конечно, говорить об общем поражении «Лайтнинг», пока команды не сыграли на их площадке, рано — на это намекает как минимум пример финала Восточной конференции, когда «молнии» также отыгрались после 0−2 с «Рейнджерс», — но таких увесистых оплеух подопечные Джона Купера ещё не получали.

Накануне финальной серии были названы предварительные претенденты на получение «Конн Смайт Трофи» — приза за звание самого ценного игрока плей-офф. Со стороны «Колорадо» в число кандидатов на титул MVP Кубка Стэнли попали Кейл Макар и Натан Маккиннон, а из игроков «Тампы» журналисты отдали предпочтение Андрею Василевскому, Никите Кучерову, Стивену Стэмкосу и Виктору Хедману. Соответственно, от этих хоккеистов ожидали лучших выступлений в финале.

Однако пока едва ли не главным героем решающего противостояния является российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин. Для 27-летнего форварда продолжается безоговорочно лучший сезон в карьере — вслед за рекордными показателями в регулярке, где уроженец Челябинска набрал 52 очка, Валерий блистательно проводит и плей-офф, включая и финальную серию.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BUmr4CEPsj8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом матче Ничушкин, прочно закрепившийся в топ-6 «лавин», по игровому времени среди нападающих (19:04) уступил только Рантанену (19:17), Маккиннону (22:06) и Ландескогу (23:02) — то есть признанным лидерам команды. Именно от Валерия в той игре исходила главная угроза — россиянин уже на первых минутах встречи угодил в перекладину, вскоре вынудил Василевского впервые в этом плей-офф пропустить в «домик», а затем, уже в овертайме, вместо седьмого броска в створ выдал передачу на никем не прикрытого Бураковски, который принёс "Колорадо первую победу в серии.

Три дня спустя феерия Ничушкина продолжилась — по айс-тайму среди форвардов его опередил лишь Ландеског (17:55 против 17:23), а сам Валерий положил начало разгрому «молний», реализовав большинство под занавес третьей минуты встречи. При счёте 3:0 россиянин забросил ещё одну шайбу, оформив второй дубль в этом плей-офф.

К сожалению, хет-трика, как и в третьем матче серии с «Эдмонтоном», не случилось — тогда Ничушкина обокрал Майк Смит, сегодня же такой возможности его лишил соотечественник Андрей Василевский. Но даже это не помешало Валерию стать первой звездой встречи — как-никак на его счету была победная шайба.

В 16 матчах этого плей-офф россиянин набрал уже 13 очков, при этом четыре из них — в двух играх финала. Неудивительно, что о качествах Ничушкина высоко отзывается и главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар. Так, к примеру, после первой встречи с «Тампой» он назвал нападающего «решающим фактором», а затем рассказал, что делает его особенным: «Для меня это длинный список. Он хороший разносторонний игрок, как с шайбой, так и без неё. Даже трудно описать, что он приносит.



Трудно играть против такого игрока, как Вэл, который предан этому делу. Он способен играть на высочайшем уровне, создавать моменты и доводить дело до конца. Соперникам очень трудно справиться с ним. Он нашел своё место здесь. Он очень предан своему делу, очень мотивирован, он много работает, и он один из наших самых трудолюбивых парней». По окончании второго матча Беднар и вовсе сказал, что Ничушкин создан для плей-офф. Глядя на игру Валерия прямо сейчас, трудно с этим не согласиться.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7gWZITn05rY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем тяжелее «лавинам» будет сохранить нападающего после завершения сезона. Контракт Ничушкина вот-вот истечёт, и форвард будет одним из большой группы игроков «Эвеланш», которых им наверняка хотелось бы оставить в команде. Можно не сомневаться, что без хорошего предложения Валерий не останется. Тем более если он поможет «Колорадо» выиграть первый за 21 год Кубок Стэнли.