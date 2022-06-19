Капитан «Тампы» поддержал вратаря Василевского после крупного поражения от «Колорадо»

ТАСС, 19 июня. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» Стивен Стэмкос после поражения от «Колорадо» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли назвал опорой команды российского вратаря Андрея Василевского, несмотря на семь пропущенных шайб. Комментарий Стэмкоса в воскресенье приводит пресс-служба НХЛ.

«Колорадо» в ночь на воскресенье победил «Тампу» со счетом 7:0. Василевский отразил 23 броска, голкипер провел 100-й матч в плей-офф НХЛ. Первой звездой встречи был признан российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, забросивший две шайбы.

«Сегодня вечером мы оставили его. Он был нашей опорой на протяжении многих лет, и мы обязаны ему показать лучшую игру в следующем матче. Я имею в виду, что могло быть и больше [пропущенных шайб]. Он сделал несколько невероятных сейвов», — сказал Стэмкос.

Василевскому 27 лет, он выступает за «Тампу» с сезона-2014/15, в 2020 и 2021 годах россиянин в составе команды становился обладателем Кубка Стэнли. В 2019 году Василевский получил «Везина трофи» — приз лучшему вратарю по итогам сезона в регулярном чемпионате НХЛ, в 2021 году он стал обладателем «Конн Смайт трофи» — приз лучшему игроку Кубка Стэнли.