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10:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Тампа» не хочет отдавать кубок! Кучеров и Василевский выдали шикарный матч

Интрига в финальной серии сохраняется.

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Источник: AP 2022

Разгром с семью пропущенными шайбами во втором матче выглядел совершенно безнадежно для «Тампы»: казалось, что «Колорадо» — просто команда из другой лиги. Но мог ли сдаться обладатель двух последних Кубков Стэнли? Кто-то называл высокогорье Денвера причиной тусклого выступления «Тампы» в гостях, но два поражения в первых двух матчах лишили чемпиона выбора — чтобы сохранять шансы на кубок, третью игру надо было забирать.

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«Лайтнинг» помчались вперед, но для них снова повторялся кошмар: Маккиннон сделал пас на Валерия Ничушкина, который в касание отправил шайбу в ворота. Спас хозяев челлендж — после видеопросмотра арбитры увидели, что перед пасом на Маккиннона защитник упустил шайбу за синюю линию. Правда, вскоре «Колорадо» открыло счет уже легально — Габриэль Ландескуг реализовал большинство.

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«Тампе» реализовать численное преимущество не удалось, зато немного сумбурный проход Сирелли привел к голу.

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Почувствовав уверенность в своих силах, «Тампа» помчалась в атаку, а гости начали теряться. Когда Стэмкос и Палат кружили в их зоне, игроки «Колорадо» просто растерялись. Как итог — яркая комбинация, завершившаяся голом чешского нападающего «Лайтнинг».

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Если во втором голе два форварда первой тройки обошлись без участия Никиты Кучерова, то во втором периоде российский нападающий вышел на первый план. Сначала он классно освободился от опеки Эрика Джонсона и с неудобной выдал классную передачу на Стэмкоса.

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А вскоре Кучеров ассистировал Патрику Маруну, отправившему на отдых основного вратаря «Эвеланш» Дарси Кемпера.

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Пока команда уничтожала соперника в чужой зоне, в воротах очень уверенно весь матч отыграл Андрей Василевский. Семь пропущенных во втором матче шайб никак не надломили российского вратаря. Он не допустил ни одной ошибки.

Игра спокойно шла к победе «Тампы», но просто так в финале плей-офф никто не сдается. Во второй игре на соперника прыгали игроки «Тампы», на этот раз то же самое проделали их оппоненты. Девон Тэйвз грубо сыграл против Кучерова и получил две минуты штрафа. Россиянин вышел на лед в большинстве, но было видно, что после броска он почувствовал боль — после смены Кучеров отправился в раздевалку. Остается надеяться, что это была перестраховка и серьезных повреждений у Кучерова нет.

Тампа-Бэй
6:2
2:1, 4:1, 0:0
Колорадо
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