Никита Кучеров повторил рекорд легендарного Яромира Ягра в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд НХЛ, который принадлежит легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру. Об этом стало известно StatsCentre.
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил рекорд НХЛ, который принадлежит легендарному чешскому форварду Яромиру Ягру. Об этом стало известно StatsCentre.
Хоккеист «молний» отдал две результативные передачи в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Для Кучерова этот матч стал 26-м в карьере в плей-офф, когда он записал на свой счёт 2+ голевых паса. Как отмечается на официальной странице StatsCentre, российский нападающий смог обойти Гленна Андерсона (25 матчей) и повторить рекорд Ягра по этому показателю для крайних нападающих.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии — 1−2.