Никита Кучеров повторил рекорд легендарного Яромира Ягра в НХЛ

Хоккеист «молний» отдал две результативные передачи в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Для Кучерова этот матч стал 26-м в карьере в плей-офф, когда он записал на свой счёт 2+ голевых паса. Как отмечается на официальной странице StatsCentre, российский нападающий смог обойти Гленна Андерсона (25 матчей) и повторить рекорд Ягра по этому показателю для крайних нападающих.