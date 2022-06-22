Форварда «Торонто» Мэттьюса признали самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 22 июня. Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс стал обладателем «Харт трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в среду сообщила пресс-служба НХЛ.

Также на приз претендовали российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, ранее выигравший награду лучшему вратарю сезона, и нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Мэттьюс стал лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата НХЛ, забросив 60 шайб, также в его активе 46 голевых передач. Макдэвид завершил регулярный сезон с 44 заброшенными шайбами и 79 результативными передачами. Шестеркин завершил сезон лидером по количеству пропущенных шайб в среднем за игру (2,07) и по проценту отраженных бросков (93,5). 26-летний российский вратарь провел шесть матчей «на ноль».

«Харт трофи» вручается с 1924 года, чаще всех награду получал канадец Уэйн Гретцки (девять раз). Россияне шесть раз становились обладателями «Харт трофи»: Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), Евгений Малкин (2012), Никита Кучеров (2019). Вратари получали приз восемь раз: Рой Уортерс (1929), Чак Рэйнер (1950), Эл Роллинз (1954), Жак Плант (1962), Доминик Гашек (1997, 1998), Жозе Теодор (2002), Кэри Прайс (2015).

Другие награды.

Мэттьюс также выиграл «Тед Линдсей эворд» — приз лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ. Американец выиграл обе награды впервые.

Лучшим защитником сезона признали Кейла Макара, выступающего за «Колорадо». Канадец стал лучшим снайпером регулярного чемпионата среди защитников (28 голов), всего он набрал 86 очков.

Приз «Колдер трофи» лучшему новичку сезона получил 21-летний немецкий защитник «Детройта» Мориц Зайдер. На награду также претендовали форвард «Анахайма» Тревор Зеграс и нападающий «Торонто» Майкл Бантинг.