Шестеркин — король НХЛ! Русский вратарь не оставил шансов конкурентам и взял «Везину»

НХЛ на время забыла об огненном триллере «Колорадо» и «Тампы» в финале Кубка Стэнли и переключилась на вручение личных призов по итогам регулярного чемпионата. На церемонии отметили только одного россиянина, но наш кандидат победил безоговорочно, не оставив шансов конкурентам.

Выигранная «Везина» на третий сезон в НХЛ — признак правильного развития Игоря Шестеркина в лиге. За три года он вырос в звезду «Рейнджерс» и стал сильнейшим вратарем сезона-2021/22. Вручение приза Якобу Маркстрему из «Калгари» или Юусе Саросу из «Нэшвилла» назвал бы не иначе как ограбление века. Обладателя «Везины» определяют генеральные менеджеры клубов. Победа Шестеркина получилась не менее уверенной, чем его игра в сезоне. Только три руководителя отдали первое место не вратарю ньюйоркцев. Остальные 29 вознесли на трон Игоря — россиянин обогнал ближайшего преследователя Маркстрема более чем в два раза.

Открытость голосования помогает убедиться в монструозности Шестеркина. Игорь — фундамент «Рейнджерс». Без магии голкипера «Бродвейцы» буксовали бы в регулярном чемпионате и вряд ли бы опередили «Питтсбург» и «Вашингтон». Невероятная игра воспитанника «Крыльев Советов» гарантировала место в кубковой восьмерке. О мини-сенсации, устроенной «Рейнджерс» в плей-офф, вообще молчу, но она и не влияла на голосование. За три года на Манхэттене Шестеркин получил титул короля Нью-Йорка. Путь, к которому другие идут годами, он прошел ровно за 100 матчей в регулярных чемпионатах.

О гигантском вкладе Игоря говорит не только полученная «Везина», но и попадание в тройку номинантов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярки. Рядом с ним — два уникума современного хоккея: последователь Александра Овечкина Остон Мэттьюс и бесподобный Коннор Макдэвид. Шансы Шестеркина на «Харт» оценивались ниже оппонентов. Дело не только в спортивных результатах и влиянии на команду. Как по мне, по этим показателям троица практически равнозначна. Мэттьюс и Макдэвид — фронтмены «Торонто» и «Эдмонтона». Лучший снайпер и лучший бомбардир регулярки. Два системообразующих игрока, как и Шестеркин для «Рейнджерс».

«Харт» вручают хоккеисту, внесшему наибольший вклад в успешное выступление команды. Шестеркин идеально подходит под описание. Но чтобы рассуждать о шансах Игоря, надо понимать тонкости голосования. Победителя выбирают 100 коллег, входящих в Профессиональную ассоциацию хоккейных журналистов. Каждый трактует понятие «вклад» индивидуально. Подразумеваются не только спортивные достижения, но и околохоккейные. Влияние медийных факторов исключать нельзя.

Североамериканские коллеги предпочли российскому голкиперу двух местных кумиров. В голосовании выиграл Мэттьюс, забравший первый «Харт» в карьере. Лидер «Торонто» опередил Макдэвида на 519 баллов (1630 против 1111), а Шестеркина (738) — на 892 очка. Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов занял седьмое место, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — десятое. Трофей впервые за 67 лет достался представителю «Мэйпл Лифс». Страшно представить, но последним, кто выигрывал «Харт» из самой популярной франшизы НХЛ, был нападающий Тед Кеннеди, получивший приз по итогам сезона-1954/55.

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Мэттьюс собрал больше всех наград на церемонии. «Харт», «Морис Ришар» (как лучшему снайперу регулярки) и «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков. Шестеркин же попал в две номинации, что подтверждает блистательный уровень, показанный в регулярке. Игорь — третий российский вратарь, получивший «Везину». Ранее приз вручали Сергею Бобровскому (2013, 2017) и Андрею Василевскому (2019). Шестеркин на третий год энхаэловской карьеры обошел таких легенд прошлого, как Евгений Набоков и Николай Хабибулин, которым не достался престижный трофей.

«Норрис Трофи» забрал вундеркинд Кэйл Макар из «Колорадо». Несмотря на то, что ближайший конкурент — швейцарец Роман Йоси из «Нэшвилла» — обошел финалиста Кубка Стэнли по первым местам. Не удивился, что «Колдер Трофи» достался защитнику «Детройта» Морицу Зайдеру, а не Тревору Зеграсу из «Анахайма» или лучшему бомбардиру среди новичков Майклу Бантингу из «Торонто». Впрочем, это уже вкусовщина. Невозможно объективно сравнить молодого защитника и нападающего, когда нет доминирующего кандидата. Как, например, выбивший с ноги дверь в НХЛ Капризов в прошлом сезоне. Порадуемся за «Ред Уингз» — возможно, выигранный Зайдером «Колдер» станет мостиком в успешный следующий сезон и команда наконец вернется в плей-офф.