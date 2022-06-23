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10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Флорида» назначила Пола Мориса главным тренером клуба

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. «Флорида Пантерз» назначила Пола Мориса на пост главного тренера, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Соглашение с 55-летним канадским специалистов рассчитано на три года.

Морис сменил на посту Эндрю Брюнетта, который возглавил команду по ходу сезона-2021/22. Под его руководством «Флорида» заняла первое место по итогам регулярного чемпионата и получила Президентский кубок. Также «Флорида» установила рекордную в истории клуба 13-матчевую победную серию. Во втором раунде плей-офф НХЛ «Пантерз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в серии до четырех побед (0−4).

Морис с 2014 по 2021 год возглавлял «Виннипег Джетс». Вместе с ним клуб дошел до финала плей-офф Западной конференции сезона-2017/18. Специалист занимает седьмое место по количеству побед с клубами НХЛ в карьере (775). Он является одним из трех тренеров, кому удалось выиграть по 300 матчей с двумя разными клубами. В сезоне-2012/13 Морис занимал пост главного тренера магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург».

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