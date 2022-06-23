«Флорида» назначила Пола Мориса главным тренером клуба

Соглашение с 55-летним канадским специалистов рассчитано на три года.

Морис сменил на посту Эндрю Брюнетта, который возглавил команду по ходу сезона-2021/22. Под его руководством «Флорида» заняла первое место по итогам регулярного чемпионата и получила Президентский кубок. Также «Флорида» установила рекордную в истории клуба 13-матчевую победную серию. Во втором раунде плей-офф НХЛ «Пантерз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в серии до четырех побед (0−4).