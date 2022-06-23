«Флорида» назначила Пола Мориса главным тренером клуба
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. «Флорида Пантерз» назначила Пола Мориса на пост главного тренера, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. «Флорида Пантерз» назначила Пола Мориса на пост главного тренера, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 55-летним канадским специалистов рассчитано на три года.
Морис сменил на посту Эндрю Брюнетта, который возглавил команду по ходу сезона-2021/22. Под его руководством «Флорида» заняла первое место по итогам регулярного чемпионата и получила Президентский кубок. Также «Флорида» установила рекордную в истории клуба 13-матчевую победную серию. Во втором раунде плей-офф НХЛ «Пантерз» уступили «Тампе-Бэй Лайтнинг» в серии до четырех побед (0−4).
Морис с 2014 по 2021 год возглавлял «Виннипег Джетс». Вместе с ним клуб дошел до финала плей-офф Западной конференции сезона-2017/18. Специалист занимает седьмое место по количеству побед с клубами НХЛ в карьере (775). Он является одним из трех тренеров, кому удалось выиграть по 300 матчей с двумя разными клубами. В сезоне-2012/13 Морис занимал пост главного тренера магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург».