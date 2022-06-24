Сколько денег получали в Америке советские звезды. Первые зарплаты Фетисова и других легенд сегодня выглядят жалко

«Я думаю, в то время не было ни одного советского хоккеиста, который бы не хотел поехать и попробовать себя в НХЛ. Когда началась вся заваруха с отъездом Славы, мы про деньги вообще ничего не знали: какие могут быть там контракты? Какие суммы? Одни называли тысячи, другие — сотни тысяч. Некоторые говорили про миллионы. В Москве мы не представляли, что означают такие деньги».

Слова жены Вячеслава Фетисова очень точно описывают ситуацию, в которой оказались советские хоккеисты в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века. Все они хотели поскорее узнать, что же такое Национальная хоккейная лига, но толком не знали, как их примет Америка. Sport24 рассказывает о зарплатах, которые на первых порах получали главные звезды сборной СССР в Северной Америке. По сегодняшним меркам их зарплаты выглядят просто ничтожно.

Вячеслав Фетисов

Фетисов выбрал свой путь для переезда в США. Он не собирался туда бежать, а хотел уехать на законных основаниях. Кроме того, многолетний капитан сборной СССР не планировал делиться деньгами со знаменитой организацией Совинтерспорт. Вячеслав отказался от контракта на $1,1 млн, через Детский фонд Гарри Каспарова сделал загранпаспорт и самостоятельно оформил соглашение с помощью американского агента югославского происхождения Малковича. Сумма оказалась скромной — всего $250 тысяч, зато защитник получал большую часть этих денег, а не отправлял на родину.

Фетисов создал прецедент, но сотрудничество с Малковичем все-таки оказалось ошибкой.

«Контракт с ним был нужен только формальный, но в него Малкович почему‑то вписал себе 25 процентов от суммы моей сделки с “Нью‑Джерси”. Вариант этот был нечестный, потому что столько никто из агентов не брал, но откуда я мог про это знать? Малкович еще обещал найти работу жене и заняться устройством нашей жизни в Штатах».

В итоге через несколько лет Малкович предъявил Фетисову иск, хоккеист какое-то время провел в тюрьме и в итоге выплатил бывшему музыкальному импрессарио долг. Правда не 25, а всего 6 процентов.

Павел Буре

Русская Ракета — представитель второй волны советской хоккейной эмиграции, Буре рванул за океан, когда наши звезды там уже освоились и постепенно стали завоевывать НХЛ. Правда, форварду, чтобы присоединиться к партнерам, все равно пришлось совершать побег — вместе с отцом и младшим братом он совершил перелет по маршруту «Москва — Лос-Анджелес».

«Я сразу был нацелен на НХЛ и понимал, что уеду, как только отслужу армию. Почему Лос-Анджелес? Там жил мой американский агент. Я еще не имел контракта с “Ванкувером”, поэтому поехал туда. И ждал, когда будет заключена сделка. Я настаивал на том, что никаких обязательств перед ЦСКА у меня нет. И мы договорились без суда, что армейскому клубу будет выплачена компенсация — от “Ванкувера”, а также от меня лично».

Да-да, Павел был абсолютно честен по отношению к родному клубу и из своего кармана отдал ЦСКА $50 тысяч. Впрочем, оно того стоило — Буре подписал контракт с «Ванкувером» на четыре года и $2,7 млн, больше в команде получал только капитан Тревор Линден.

Александр Могильный

«Конечно, мы знали, что все это связано с определенным риском, но осознали всю серьезность происходящего, только когда прилетели непосредственно в Стокгольм. Странно, но Могильный был самым спокойным из нас. Он точно знал, чего хочет, и шел к своей цели. Я не мог поверить в то, насколько невозмутимым был двадцатилетний парень, который рисковал всем», — рассказывал о побеге Могильного из сборной СССР в США глава скаутской службы «Баффало» Дон Люс.

Этот побег когда-нибудь обязательно должен стать основой сценария крутого байопика, но в 1989 Могильного интересовали куда более приземленные вопросы. Например, зарплата в «Сэйбрз». Если Фетисов утверждает, что отправлялся за океан в неведении о том, какие деньги сможет получать, то у Александра был четкий план — он хотел $1 млн за сезон. Эту сумму и получил, правда, на 5 лет.

Игорь Ларионов

Фетисов, Макаров, Крутов и Ларионов в 1989-м получили из Америки одинаковые предложения — на $1,1 млн. Фетисов отказался, остальные согласились, правда со временем оффер упал до $750 тысяч. Сумма по тем временам достойная, если бы не все тот же «Совинтерспорт». Он забирал у сегодняшнего тренера молодежной сборной России половину зарплаты.