Команда Кучерова и Василевского не спешит в отпуск! «Тампа» ответила на гол Ничушкина и спасла серию

«Мы должны выиграть этот гребаный матч прямо сейчас. Извините за такую речь. Но мы можем и должны победить. Если и есть команда, которая может спастись, то это наша команда», — сказал перед матчем форвард «Тампы» Патрик Марун и не соврал. «Лайтнинг» выжили в труднейшем матче и не позволили «Колорадо» оформить в Денвере первое чемпионство за 21 год. Теперь серия вновь переезжает во Флориду, где «Молнии» попытаются восстановить равновесие.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hEAbOCQ9MNw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команды выдали очередной сумасшедший матч. Устать от такого яркого и открытого хоккея просто невозможно. На старте встречи в действиях игроков «Колорадо» чувствовалось небольшая нервозность, но хозяева довольно быстро нащупали свой фирменный ритм. Однако лишние эмоции иногда мешали «Эвеланш» в плане дисциплины и в первом периоде команда Джареда Беднара заработала два удаления. «Тампе» численный перевес не помог. Этот компонент в финальной серии у «Лайтнинг» работает с серьезными перебоями, а за четыре игры «Молнии» забросили только одну шайбу в большинстве.

Несмотря на это, счет в равных составах открыли именно гости. Защитник Ян Рутта отметился первым голом в этом плей-офф, хотя Дарси Кемпер вполне мог справиться с броском чеха. «Колорадо» быстро получил шанс восстановить равновесие, но выход Нэйтана Маккиннона один в ноль не принес хозяевам успеха.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0BcJ42xruj8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, такие моменты не сильно расстраивают «Эвеланш». На счету «Лавин» девять волевых побед в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, и это второй показатель в истории турнира. Когда у тебя в команде играет такой работяга, как Валерий Ничушкин, то догонять соперника гораздо проще. В начале второго периода российский форвард забросил уже девятую шайбу в этом плей-офф и в нужное время оказался на добивании после броска Кэйла Макара. Андрей Василевский в этом эпизоде сыграл не лучшим образом, да и голкиперу «Тампы» никто не помог на пятаке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HyQSm-OzNiM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя всего три минуты «Молнии» наконец-то воспользовались численным перевесом. Макар отправился в бокс штрафников к Джей Ти Комферу и оставил свою команду в формате «три на четыре». Гости не могли отказаться от такого шикарного подарка, и Никита Кучеров впервые забил в этой финальной серии. Форвард мощно зарядил со средней дистанции, и шайба от штанги залетела в ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zFJKfFUAlA8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

После перерыва Макар исправился за свою ошибку. Сперва в актив Ничушкина записали дубль, но на повторе видно, что автором гола, пусть и не без удачного рикошета от Эрика Чернака, стал канадский защитник. Василевскому в очередной раз не повезло с отскоком, а новоиспеченный обладатель «Норрис Трофи» отметился уже восьмым голом в текущем плей-офф. Кроме того, на его счету 21-я результативная передача и до рекорда Пола Коффи (25) осталось не так и много.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/-VvxLoGw1gw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось, что уже по привычному сценарию нас ждет третий матч в серии с овертаймом, но «Тампа» снова продемонстрировала бойцовский характер, которого у нее хоть отбавляй. Ондржей Палат записал на свой счет очередную победную шайбу в плей-офф (11), и это клубный рекорд. «Он как смертоносный ассасин. Никогда не знаешь, что он рядом, пока не нанесет вам серьезный ущерб. Причина, по которой Палат является тем, кем он есть, заключается в том, что он не выделяется из состава. А потом вы видите, что он лучший в “Тампе” по победным голам в плей-офф. Его никто не замечает, кроме парней в раздевалке, которые знают, насколько он ценен для нас», — говорил недавно главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BYNQk0O2yFA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В концовке встречи «Колорадо» включил мощный прессинг, но удаление за нарушение численного состава испортило команде планы. Андрей Василевский, ставший третьей звездой матча, сумел сохранить ворота в неприкосновенности. Следующий матч может стать важнейшим в плане психологии. Если «Тампа» победит на домашнем льду, то ментальный перевес полностью окажется на стороне «Лайтнинг». Им не привыкать вопреки всему восставать из пепла. Нам же остается продолжать наслаждаться этой невероятной серией, которая уже стала одной из самых зрелищных за последние годы.