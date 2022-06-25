Игорь Шестеркин: Стал лучшим в НХЛ благодаря своей команде, тренерам и семье

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), получив приз «Везина трофи». В интервью ТАСС он рассказал, чем для игроков его амплуа опасен Александр Овечкин, как будет готовиться к следующему сезону и сумел ли он привыкнуть за три года к Нью-Йорку.

— Было ли у вас ощущение, что вас назовут обладателем этого трофея?

— На самом деле, такого не было. До последнего момента я не понимал, возможно ли это. Когда объявили команду и мое имя, я очень сильно обрадовался, но старался быть немного сдержанным, так как надо было не забыть свою речь. В итоге ее я забыл. Если бы я хорошо говорил по-английски, то не надо было бы ничего готовить.

— О том, что вы попали в тройку лучших, было объявлено еще в начале мая. Как вы тогда восприняли это, и сильным ли был ажиотаж вокруг номинаций?

— Я старался не обращать на все это внимания, сфокусироваться на хоккее. Только когда закончился сезон, мог спокойно об этом поговорить.

— Насколько эта церемония отличается от подобного мероприятия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ)?

— В КХЛ я один раз был на такой церемонии, которая проходила в большом банкетном зале. Здесь же, может, из-за коронавирусных ограничений или из-за чего-то еще все проходило в таком маленьком зале. Мне кажется, даже было намного уютнее.

— От коронавирусных мер пока там не ушли?

— В Канаде до сих пор все в масках. В Америке же в этом плане чуть попроще.

— Вы говорили, что старались часто следить за игрой Хенрика Лундквиста (бывший вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» — прим. ТАСС) и что он был примером для вас. Что вы взяли у него на вооружение?

— Да так и не скажешь, что именно. Старался подметить всего по чуть-чуть, когда следил за ним во время тренировок и игр: как он ведет себя в команде, что делает в зале.

— Лично он вас поздравлял?

— Нет, да я не думаю, что у него есть мой номер.

— Похож ли по манере игры на Лундквиста один из ваших соперников в борьбе за «Везину» швед Якоб Маркстрём?

— Честно, не знаю. Тем более Якоб габаритный, под два метра ростом.

— 31 генменеджер клубов из 32 проголосовал за российских вратарей при определении обладателя «Везины», из них 29 — за вас. Сильно ли этому удивились?

— Удивился тому, что получил так много первых мест и что практически все генменеджеры проголосовали за российских вратарей. Думаю, это очень хорошо для нашей вратарской школы. Но в целом здесь очень много крутых вратарей разных национальностей, поэтому каждый год все может поменяться.

— Вы на церемонию пришли без жены. Кто вас поддерживал?

— Я приехал со своим агентом, еще были представители «Нью-Йорк Рейнджерс»: генеральный менеджер и ребята, работающие в структуре клуба.

— Кому вы сейчас из россиян симпатизируете в финале Кубка Стэнли: тем, кто играет в «Тампе», или Валерию Ничушкину из «Колорадо»?

— Я болею за всех россиян, они показывают очень интересный хоккей. Пусть победит сильнейший.

— Нет ли досады, что на месте «Тампы» в финале могли играть вы?

— Конечно, это очень обидно. У нас собралась очень хорошая, боевая команда, мы имели все шансы. Но, к сожалению, так сошлись карты. Где-то не доработали, где-то не повезло.

— Что пошло не так после того, как вы в полуфинальной серии с «Тампой» повели 2−0?

— Тут много разных факторов: «Тампа» чуть по-другому заиграла, мы не смогли перестроиться. Я пропустил шайбы, которые должен был ловить. «Тампа» завладела психологическим преимуществом, которым сполна воспользовалась.

— То есть опыт сыграл большую роль?

— Мы были голодны до всего этого, и я думаю, получили бесценный опыт, возмужали в этом сезоне. Надеюсь, что мы сможем перенести это на следующий сезон и показать лучший результат.

— В чем вам видится феномен Андрея Василевского (двукратный обладатель Кубка Стэнли, самый ценный игрок плей-офф прошлого сезона — прим. ТАСС)? Что можно почерпнуть в его игре?

— Сумасшедшую отдачу, целеустремленность, ежедневную работу над собой из года в год, что отмечают все игроки в НХЛ. Это пример для подражания многих.

— Если коснуться других наших соотечественников в НХЛ, в чем уникальность Артемия Панарина?

— Он тоже очень целеустремлен, любит хоккей и отдается ему полностью. Знает, чего хочет добиться, стремится к этому и работает над собой каждый день. В каждой предсезонке он очень плотно выкладывается, понимание игры у него на очень высоком уровне. Поэтому все эти компоненты и делают его таким великим игроком сейчас.

— Чем объясните такую успешную снайперскую гонку Александра Овечкина в истории НХЛ?

— Он все время нацелен на ворота. При всем при этом у него шикарный бросок с ходу, с кистей. Он это сам прекрасно знает и сполна этим пользуется. С ним всегда надо быть начеку и стараться делать все возможное, чтобы остановить шайбу после его броска.

— Если все знают его манеру игры, насколько сложно такие его броски предугадывать?

— Раз он столько забивает, значит, это не предугадывается (смеется).

— Какие задачи вы ставите перед собой в НХЛ на ближайшие 5−10 лет? И думали ли вы о таких глобальных вещах?

— В первую очередь, держать свой уровень, стараться прогрессировать из года в год. И, конечно, завоевать Кубок Стэнли — думаю, это мечта каждого хоккеиста, ставящего перед собой большие цели по приезде в эту лигу.

— Тогда значимость завоеванной вами «Везины» не стоит переоценивать?

— Эта победа, прежде всего, заслуга всей команды. Мне очень сильно помогли в этом сезоне, и благодаря команде я смог получить эту награду. Также хотел бы поблагодарить свою семью: жену, родителей, которые поддерживали меня на протяжении всего сезона, тренеров, которые на протяжении карьеры год за годом помогали мне прогрессировать, давали советы, к которым я прислушивался. Это общая заслуга.

— Родители находятся с вами сейчас?

— На данный момент нет, они прилетят позже. А так, они стараются прилетать на Новый год.

— Вы сейчас отметили помощь команды. Понятно, что вратари, в отличие от полевых игроков, находятся немного на своей волне. Но что можете сказать о командной «химии» в «Нью-Йорк Рейнджерс»?

— Как я уже говорил, у нас достаточно молодая команда, поэтому в целом мы находимся на одной волне. Все друг друга очень ценят, хорошо друг к другу относятся. Мы играем единым кулаком, боремся друг за друга. Если по отношению к кому-то провели грязный силовой прием, то друг за друга заступаемся. Все можем посмеяться. Все понимают, для чего мы здесь, и это самое главное.

— Игравший в НХЛ Николай Голдобин говорил, что в Америке нельзя верить ни главному тренеру, ни генменеджеру, поскольку они могут обещать одно, а сделать другое. Какие отношения с руководством клуба и команды у вас?

— У меня прекрасные отношения. С такими случаями, как у Голдобина, я не сталкивался, но вполне возможно, что все это может быть, и ему виднее. У меня, слава богу, такого не произошло: о чем договаривались, то и было.

— Как вы будете готовиться к следующему сезону, учитывая, что в Россию вы не полетите?

— Буду созваниваться со своим тренером по физподготовке, делать определенное расписание на сезон. Постараемся работать по видео, и если что-то не так будет, то, может, буду искать тренера здесь, поспрашиваю у ребят. Все же по видео достаточно тяжело заниматься: все равно интереснее, когда идет живое общение, обсуждение, и человек может показать, как правильно выполнять упражнение. И на льду то же самое, поэтому для начала надо и лед найти, а дальше буду разбираться.

— А когда конкретно вы приступите к подготовке?

— Уже прошло 10 дней с конца сезона, сейчас постепенно буду делать пробежки, крутить велосипед, чтобы немного прийти в тонус. После этого уже в начале-середине июля начну полноценно готовиться.

— Как можно заметить, немало игроков в Америке для подготовки уезжают на юг, бегают по песку на пляже. Есть у вас такие планы?

— Это будет зависеть от стечения обстоятельств. Если будет возможность позаниматься на песке, то сделаю это. Если нет, то позанимаюсь в зале. Я все равно больше люблю заниматься в прохладном помещении.

— В СКА вы играли в регулярном сезоне поровну что с Микко Коскиненом, что с Магнусом Хелльбергом, но в плей-офф предпочтение тренеры отдавали им. В сборной вы становились олимпийским чемпионом, бронзовым призером чемпионата мира, но не провели при этом ни одного матча. Можно ли говорить, что это также вас подстегнуло перед поездкой в Америку?

— Конечно, подстегнуло. В СКА было хорошее время: здоровая конкуренция заставляла меня работать над собой, расти как человеку, вратарю. Я всегда ставил перед собой цель попасть в НХЛ, поэтому старался работать. И как почувствовал, что есть такая возможность, то сразу поехал.

— В санкт-петербургском клубе вы работали с тренером вратарей Рашитом Давыдовым, который порадовался вашей победе в социальных сетях. Что он вам дал?

— На самом деле он мне дал очень многое, потому что я с ним достаточно работал в последнее время, и перед этим сезоном мы вместе работали. У нас примерно одинаковое понимание хоккея, очень приятно с ним тренироваться и в целом обсуждать какие-то игровые моменты. Он понимает мои сильные и слабые стороны, я их тоже понимаю, поэтому легко находится общий язык.

— Он говорил, что вам практически не пришлось переучиваться, когда вы оказались в Америке.

— Практически это так. Тренер вратарей «Рейнджерс» был очень доволен, как я подошел к сезону. Были, естественно, внесены некоторые нюансы, мы это обсуждали. Но слава богу, Бенуа Аллер — один из тех тренеров, которые будут не переучивать, а направлять. Он всегда открыт к диалогам: если вратаря что-то не устраивает, он всегда может сказать, и мы дальше будем вместе искать золотую середину.

— Учитывая вашу хорошую игру клюшкой, есть ли у вас до сих пор желание напрямую поразить ворота соперника?

— Если будет такая возможность, то почему нет. Тут главное, чтобы была уверенность в том, что ты можешь это сделать. И чтобы это было не во вред команде.

— Вы не удивились тому, что гендиректор СКА Роман Ротенберг стал главным тренером?

— Никакого удивления у меня не было. У него всегда были видны задатки тренера, он хорошо понимает игру, и в целом в этом сезоне он показал хороший результат. Думаю, в следующем году будет только лучше.

— Согласны с его словами, что СКА тоже приложил руку к вашему успеху?

— Каждый клуб, в котором я играл, приложил усилия, помог мне стать тем, кто я есть сейчас. За это большое спасибо и «Крыльям», и «Спартаку», и СКА.

— Сергей Федоров в свой дебютный сезон в качестве главного тренера ЦСКА выиграл Кубок Гагарина. Удивились ли вы этому, и мог бы Федоров работать в НХЛ?

— Чтобы понимать, может ли человек работать в НХЛ, надо быть в клубе и смотреть, что он говорит. Тот результат, которого он добился в сезоне, является шикарным. Думаю, это лучшее, что может быть с тренером. Он большой молодец. Особо не следил, какой был результат в плей-офф КХЛ. Видел счета, кто ведет в серии, но сами матчи не смотрел. В целом, у человека большой опыт, он здесь играл, знает культуру, поэтому мог бы смело здесь спокойно работать.

— Что вы могли бы посоветовать Ивану Федотову и Ярославу Аскарову, которые могут дебютировать в НХЛ в следующем сезоне?

— Продолжать делать то, что они делают, расслабиться, получать удовольствие и выкладываться на полную каждый день. Тут не будут смотреть на твои былые заслуги, надо каждый день работать над собой и доказывать, что ты достоин быть здесь и сейчас.

— Вы сами здесь после приезда старались тренироваться и играть без особого психологического напряжения?

— Старался это делать. Конечно, это получалось не всегда. Когда я приехал, мне где-то через две недели сказали, что отправят в Американскую хоккейную лигу. Естественно, я расстроился, но думал, надо доказать, что это было ошибкой. Старался показать весь свой максимум в АХЛ.

— Насколько хорошо вы освоились в Нью-Йорке за три года? Два года назад вы говорили, что стали снимать квартиру, переехав из гостиницы. Сумели дом приобрести?

— Пару недель назад мы переехали в дом. В целом мы сейчас его обустраиваем, живем на коробках, стараемся делать все побыстрее. Из плюсов — свежий воздух. Мы уехали за город, где у нас тренировочная база, чтобы побыстрее на тренировки добираться. До Нью-Йорка ехать 45 минут.

— Стал ли Нью-Йорк как-то для вас ближе? В вашем списке этот город под каким номером идет?

— Не могу сказать, под каким номером в списке. Мне очень нравится этот город, люди. В этом городе всегда приятно находиться, он всегда в каком-то движении, все люди там куда-то спешат, работают. Город чем-то напоминает Москву. Питер же более расслабленный город, нет никакой беготни. Это первое, что бросилось, когда я переехал из Москвы в Питер, а из Питера в Нью-Йорк, и на контрасте все так запомнилось.

— После церемонии награждения вы вспомнили болельщика, который на предсезонном матче вывесил плакат про вас и «Везину». Можете ли сравнить отношение болельщиков к вам и игрокам вообще в России и Америке?

— Здесь люди больше открыты, живут этим спортом, хоккеем. У нас на «Мэдисоне» и любой другой арене весь стадион что-то кричит, поддерживает свою команду. В России есть определенный фан-сектор, который «заряжает», а остальные люди в основном приходят посмотреть. Естественно, они взрываются, могут что-то кричать, но это немного все по-другому. Здесь все же как шоу это выглядит, болельщики очень сильно «заряжают», помогают. В этом году, можно сказать, они помогли нам поверить в себя и посмотреть на себя с другой стороны.

— К вам и другим россиянам в вашей команде не поменялось ли отношение после 24 февраля?

— В команде и клубе никак. Все ребята все понимают, продолжили такое же общение. Болельщики с пониманием относятся. Естественно, напрямую мы ни с кем не общаемся, и из болельщиков «Рейнджерс» мне никто ничего плохого никогда не писал.

— В этом году вы станете отцом. Пришло ли к вам осознание, что хоккей еще не все в этой жизни, и готовы ли морально к этому?

— Я всегда понимал, что хоккей — это еще не все. Морально я был готов, когда узнал эту новость, был самым счастливым человеком. Очень счастлив, что совсем скоро кто-то меня будет называть папой. С хоккеем у меня ничего не поменяется, буду так же выкладываться, но теперь нужно будет работать на два фронта: и в семейном плане, и на льду.

— Наверное, это хорошо, что отцом вы станете, когда матчей нет?

— Думаю, что определенно да. Не нужно вырываться на роды во время сезона. Хорошо, что сезона сейчас нет, можно спокойно порадоваться, попривыкать, так скажем, друг к другу. И потом с новыми силами работать, чтобы ребенку не было стыдно за меня.