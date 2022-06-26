Панарин признался в психическом расстройстве

«У меня ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство, при котором у больного непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли — прим. “Ленты.ру”). У нас каждый день новые взгляды на мир. Сейчас я к этому отношусь с удовольствием. Как будто освободился», — рассказал хоккеист. Он добавил, что по этой причине отказался от использования смартфона.

Панарин — самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ. Он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Кроме того, спортсмен играл в таких клубах НХЛ, как «Чикаго Блэкхокс» и «Коламбус Блю Джекетс». Хоккеист известен критикой российских властей.