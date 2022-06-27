«Колорадо» с российским хоккеистом Ничушкиным в составе стал обладателем Кубка Стэнли

ТАСС, 27 июня. «Колорадо» со счетом 2:1 на выезде обыграл «Тампу» в шестом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выиграл Кубок Стэнли. Встреча прошла в понедельник в Тампе (штат Флорида, США).

Заброшенными шайбами в составе «Колорадо» отметились Натан Маккиннон (22-я минута) и Арттури Лехконен (33). У «Тампы» отличился Стивен Стэмкос (4). «Колорадо» выиграл серию со счетом 4−2.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Финал, 27.06.2022, 3:00 Тампа-Бэй 1 Колорадо 2

В седьмой раз подряд Кубок Стэнли выиграла команда, в составе которой выступает российский хоккеист. За «Колорадо» играет Валерий Ничушкин, который в 20 матчах плей-офф забросил девять шайб и сделал шесть результативных передач, четыре гола он забил в финальной серии.

Ничушкину 27 лет, он выступает за «Колорадо» с сезона-2019/20. Ранее в НХЛ нападающий играл за «Даллас», в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ничушкин выступал за московский ЦСКА и челябинский «Трактор». В составе сборной России форвард становился бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. Он выступал на Олимпиаде 2014 года в Сочи, где сборная России в четвертьфинале проиграла финнам со счетом 1:3.

Ничушкин стал 36-м россиянином, выигравшим Кубок Стэнли. Рекордсменами по этому показателю среди россиян являются Игорь Ларионов (1997, 1998, 2002), Сергей Федоров (1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003) и Евгений Малкин (2009, 2016, 2017). Дважды как игрок (1997, 1998) и один раз как тренер (2000) трофей выигрывал Вячеслав Фетисов.

Путь команд к финалу

«Колорадо» по итогам регулярного чемпионата занял первое место в Центральном дивизионе и Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда со счетом 4−0 обыграла «Нэшвилл», затем оказалась сильнее «Сент-Луиса» (4−2), а в финале конференции переиграла «Эдмонтон» (4−0). Занявшая пятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата «Тампа» на старте плей-офф в семи матчах обыграла «Торонто», затем прошла «Флориду» (4−0), а в полуфинале Кубка Стэнли оказалась сильнее «Рейнджерс» (4−2).

«Колорадо» в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли, ранее команда выигрывала трофей в сезонах-1995/96 и 2000/01. В 2001 году к титулу «Колорадо» привел тренер Боб Хартли, который с 2018 по 2022 год возглавлял омский «Авангард» и в 2021-м стал обладателем Кубка Гагарина. Нынешним главным тренером «Колорадо» является Джаред Беднар, под его руководством команда в пятый раз подряд вышла в плей-офф, но до этого ей не удавалось пройти дальше второго раунда.

Под нынешним названием «Колорадо» выступает в НХЛ с 1995 года. Клуб переехал в Денвер из Квебека. Команда «Квебек Нордикс» выступала в НХЛ с 1979 года и дважды выходила в полуфинал плей-офф (1982, 1985).

«Тампа» играла в финале в пятый раз. Команда выиграла два предыдущих Кубка Стэнли, а также становилась обладателем трофея в 2004 году. В 2015 году «Тампа» в финальной серии проиграла «Чикаго» (2−4). Последней командой, трижды подряд выходившей в финал плей-офф НХЛ, был «Эдмонтон» (1983−1985). В 1983 году команда проиграла «Нью-Йорк Айлендерс» (0−4), в следующем сезона она обыграла команду из Нью-Йорка (4−1), а в 1985-м победила «Филадельфию» (4−1).

Нападающий «Тампы» Кори Перри в третий раз подряд проиграл в финале Кубка Стэнли. В 2020 году канадец выступал за «Даллас», в 2021-м — за «Монреаль», обе команды в решающей серии уступили «Тампе».