«Колорадо» — чемпион! Клуб Ничушкина сверг с трона россиян из «Тампы»

Встречи «Колорадо» с «Тампой» в финале Кубка Стэнли ждали несколько последних лет. Теперь же несколько грустно от того, что столь долгожданная битва за звание лучшего клуба НХЛ уже завершилась. «Лавинам» потребовалось всего шесть матчей, чтобы лишить великолепных «молний» смертоносного заряда и ударной силы.

Хоккей НХЛ 2021-2022 Финал, 27.06.2022, 3:00 Тампа-Бэй 1 Колорадо 2

Всего — потому что лишь две победы в серии у команды, которая не проигрывала в плей-офф с апреля 2019 года, выглядит хоть и печально, но сенсационно. Великолепный Никита Кучеров, третий сезон подряд набравший 25 и более очков по ходу розыгрыша, практически не имеющий слабых сторон Виктор Хедман, чешская палочка-выручалочка «Лайтнинг» Ондржей Палат, лучший вратарь мира Андрей Василевский, установивший другим голкиперам планеты чрезвычайно высокую планку мастерства и даже капитан Стивен Стэмкос с нестареющим Кори Перри — никому из них так и не удалось переубедить «Колорадо» в намерениях отвоевать Кубок Стэнли.

Конечно, поклонники «Тампы» еще не одну неделю будут искать причины поражения в отсутствии той глубины состава, что была год-два назад, травме Брейдена Пойнта, неочевидным решениям судей и банальной неудаче, но подобные разговоры неизбежно перейдут в разряд сослагательного «А если бы…».

Истина заключается в том, что «Колорадо» не просто обезоружил абсолютно весь арсенал «Лайтнинг», но и навязал такую игру, что даже суперопытная команда под руководством гения Джона Купера не нашла кода для взлома системы Джареда Беднара. Хотя камбэк «молний» даже при счете 1−3 в серии не казался чем-то сверхъестественным (и это при том, что отыграться в такой ситуации и завоевать-таки Кубок Стэнли удавалось лишь «Торонто» в далеком 1942 году).

В него «Лайтнинг» заставили поверить после победы в пятом матче серии. Когда же «Тампа» открыла счет в шестой встрече, состоявшейся на родной «Амали-Арене», то сомнений в героическом спасении чемпионов последних двух сезонов почти не осталось. Команда Купера сдержали стартовый натиск «Колорадо» и превзошли мощного соперника в активности. Шайба Стивена Стэмкоса тому отличное подтверждение: Никита Кучеров дожал Натана Маккиннона и Кейла Макара у ворот Дарси Кемпера и позволил Ондржею Палату ассистировать капитану «Тампы».

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При заметном игровом преимуществе «Тампы» вероятность проведения седьмого матча оказалась крайне высока, но этот сценарий игроки «Колорадо» переписали всего за один период.

Во второй 20-минутке «Эвеланш» смогли прибавить в давлении и скорости, а также в самом начале периода восстановить статус-кво. Нэтан Маккиннон нашел свободное пространство в левом круге вбрасывания и после передачи Боуэна Байрэма зарядил вантаймер, попав точно в ближний угол ворот. Андрей Василевский лишь слегка коснулся шайбы блином и не смог выручить свою команду. Что примечательно, за мгновение до голевой атаки российский голкипер был вынужден поменять поврежденный игровой шлем на запасной. Сразу после гола вратарь потребовал вернуть ему основную каску обратно.

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Увидел ли в этом Василевский суеверие, но, вернув шлем, Андрей совершил ряд потрясающих сейвов. Например, россиянин не дал отличиться Валерию Ничушкину, который с пятака переправлял шайбу в угол ворот. Впрочем, в одной из следующих атак «Эвеланш» хозяев «Амали-Арены» не спас даже Василевский.

«Колорадо» в свойственном себе стиле развернули контратакующий веер с участием Джона Мэнсона, Натана Маккиннона и Арттури Лехконена. Последний завершил атаку точным выстрелом из левого круга. Этот гол стал определяющим как в матче, так и в серии. Но вместе с этим — скандальным. Атака «Эвеланш» 3 в 2 не случилась бы, не сфоли Мэнсон на Пьер-Эдуаре Белльмаре. Игрок «Колорадо» откровенно зацепил клюшкой не владеющего шайбой соперника и тем самым уронил того на лед, благодаря чему избавился от опеки и получил достаточно свободного пространства для контрвыпада. Пропустив, «молнии» в буквальном смысле разразились с ярым недовольством на действия арбитров, которые не увидели очевидный фол, но повлиять ни на что не смогли.

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Ни повлияли игроки «Лайтнинг» и на ход игры в третьем периоде. «Лавины» действовали уверенно и чаще удерживали шайбу в чужой зоне, тогда как «Тампа» на протяжении более чем десяти минут даже не могла бросить в створ ворот Кемпера. Потревожить голкипера «Колорадо» хозяева площадки смогли только в концовке встречи, но с броском того же Никиты Кучерова канадский вратарь справился без проблем. А вместе с этим «Колорадо» разбил мечты «Тампы» на то, чтобы стать командой династии.