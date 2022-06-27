НХЛ объявила имя самого ценного игрока плей-офф
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи» по итогам сезона-2021/22.
Тампа-Бэй
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи» по итогам сезона-2021/22.
Награда вручается хоккеисту, который лучше других зарекомендовал себя в играх плей-офф. Обладателя приза определяют члены Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании решающего матча финала Кубка Стэнли.
В 20 матчах плей-офф Макар набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Также по итогам регулярного сезона Макар был признан лучшим защитником НХЛ.
В финальной серии «Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4−2).