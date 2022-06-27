Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ объявила имя самого ценного игрока плей-офф

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал обладателем приза «Конн Смайт Трофи» по итогам сезона-2021/22.

Тампа-Бэй
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Награда вручается хоккеисту, который лучше других зарекомендовал себя в играх плей-офф. Обладателя приза определяют члены Ассоциации спортивных журналистов НХЛ по окончании решающего матча финала Кубка Стэнли.

В 20 матчах плей-офф Макар набрал 29 очков (8 голов + 21 передача). Также по итогам регулярного сезона Макар был признан лучшим защитником НХЛ.

В финальной серии «Колорадо» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4−2).

Читайте также
Тампа-Бэй
1:2
1:0, 0:2, 0:0
Колорадо
 Его называли убийцей бабушек: история главного афериста в футболе
Многомиллионный бизнес в США и ожидание ребенка: где сейчас Мария Шарапова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь