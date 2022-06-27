Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок «Колорадо» уронил и повредил Кубок Стэнли

Хоккеист «Колорадо Эвеланш» Николас Об-Кубель уронил Кубок Стэнли во время празднования чемпионства.

Колорадо
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По окончании церемонии награждения команда собралась на площадке для общего фото с трофеем, который находился в руках у финского нападающего Микко Рантанена.

Канадский форвард Николас Об-Кубель поспешил к партнерам по команде и поскользнулся, упав и уронив Кубок Стэнли. В результате падения обод внизу трофея погнулся.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» и стал чемпионом впервые с 2001 года.

Читайте также
Тампа-Бэй
1:2
1:0, 0:2, 0:0
Колорадо
 Его называли убийцей бабушек: история главного афериста в футболе
Многомиллионный бизнес в США и ожидание ребенка: где сейчас Мария Шарапова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь