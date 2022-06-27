Игрок «Колорадо» уронил и повредил Кубок Стэнли

По окончании церемонии награждения команда собралась на площадке для общего фото с трофеем, который находился в руках у финского нападающего Микко Рантанена.

Канадский форвард Николас Об-Кубель поспешил к партнерам по команде и поскользнулся, упав и уронив Кубок Стэнли. В результате падения обод внизу трофея погнулся.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BZva-HLJTNs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.