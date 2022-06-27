Игрок «Колорадо» уронил и повредил Кубок Стэнли
Хоккеист «Колорадо Эвеланш» Николас Об-Кубель уронил Кубок Стэнли во время празднования чемпионства.
Колорадо
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Хоккеист «Колорадо Эвеланш» Николас Об-Кубель уронил Кубок Стэнли во время празднования чемпионства.
По окончании церемонии награждения команда собралась на площадке для общего фото с трофеем, который находился в руках у финского нападающего Микко Рантанена.
Канадский форвард Николас Об-Кубель поспешил к партнерам по команде и поскользнулся, упав и уронив Кубок Стэнли. В результате падения обод внизу трофея погнулся.
В финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Колорадо» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» и стал чемпионом впервые с 2001 года.