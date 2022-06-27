Фантастическая история русского, которого считали неудачником. После череды провалов Ничушкин взял Кубок Стэнли

Источник: Официальный сайт НХЛ

Плей-офф Национальной хоккейной лиги-2022 и его финальную серию украсила удивительная история русского хоккеиста Валерия Ничушкина. Российский форвард стал важной частью «Колорадо» и выиграл первый титул в своей карьере. Первую попытку он не использовал девять лет назад.

Когда «Эвеланш» в семи играх финала-2001 одолели «Девилз», в их составе тоже могли быть хоккеисты из России. Несмотря на то, что Валерий Каменский покинул Денвер за пару лет до того самого финала, сезон-2000/2021 в составе «Колорадо» начинали двое россиян. Однако молодому Юрию Бабенко дали сыграть всего три матча в регулярке, а на плей-офф отправили в фарм-клуб. Для того, чтобы попасть на Кубок Стэнли, этого оказалось недостаточно. А вот Алексей Гусаров, который брал кубок с «лавинами» в 1996-м, к тому моменту уже был ветераном. По ходу чемпионского сезона защитника обменяли, а по его окончанию он завершил карьеру.

Ничушкин в сравнении с Бабенко и Гусаровым находится в идеальном возрасте. Они уже не новичок, пробовал НХЛ на вкус, переживал ужасающую голевую засуху, уезжал и возвращался. При этом до заката карьеры очень и очень далеко. 27 лет — идеальное время для больших свершений и первых побед. «Золотой серединой» можно назвать и роль Ничушкина в его нынешней команде. Валера, конечно, не был лидером золотого «Колорадо», от которого все зависит. При этом он уже давно и не чекер из массовки. Первое или второе звено, вторая бригада большинства, широкий функционал на площадке и важные голы — это все про него.

До финала Ничушкин успел набрать 9 (5+4) очков в 14 матчах. Это стало шестым результатом среди нападающих «Колорадо» и восьмым из всех игроков. Самым запоминающимся перформансом в исполнении челябинского феномена стал матч № 3 финала конференции. Валерий сумел оформить дубль, а заодно установил личный рекорд плей-офф по броскам и игровому времени. То есть две его шайбы были далеко не случайны. А эта победа во многом расставила точки над i в противостоянии с «Эдмонтоном».

В финальной битве Ничушкин выступил еще ярче — наколотил в ворота «Тампы» четыре гола, повторив клубный рекорд, принадлежавший Джо Сакику и Алексу Тангуэю. Здесь уже в пору задаваться вопросом — а взяли бы «Лавин» Кубок Стэнли, не будь в их составе российского форварда?

Рекордсмены «Колорадо» по голам в финальных сериях Кубка Стэнли

Голы Валерий НИЧУШКИН 4 Джо САКИК 4 Алекс ТАНГУЭЙ 4

Мы уже обмолвились, что этот финал не был первым в карьере Ничушкина. Девять лет назад он играл в решающей серии Кубка Гагарина, пока его сверстники рубились в составе юниорской сборной России на чемпионате мира. Ярчайшего дебютанта «Трактора» буквально разрывали между собой родной клуб и сборная. В итоге, как только судьба финала разрешилась, Ничушкина доставили в Сочи на личном самолете президента лиги Александра Медведева. Однако ни выиграть Кубок Гагарина, ни завоевать медали ЮЧМ, юному здоровяку было не суждено. Финал с «Динамо» он завершил без единой заброшенной шайбы, а за сборную хоть и отметился четырьмя голами, выглядел в команде Игоря Кравчука инородным телом.

Проигранный финал в 18 лет — не страшно. Вся карьера впереди! Правда, вскоре стали закрадываться сомнения, а так ли талантлив Ничушкин, как о нем говорили восторженные очевидцы. Покорить НХЛ с первой попытки ему не удалось. Не помогло даже безлимитное доверие тренера «Далласа», который упорно ставил его в первое звено к Сегину и Бенну. Ради перезагрузки Ничушкин вернулся в ЦСКА, но Игорь Никитин видел нынешнего напарника Натана Маккиннона исключительно в роли чернорабочего. Формально он иногда даже выходил в стартовом составе, но игровым временем форвард с опытом НХЛ похвастаться не мог.