Ничушкин опубликовал фото в обнаженном виде после завоевания Кубка Стэнли
Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли. В финале обыграна «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2).
Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли. В финале обыграна «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2).
После окончания игры российский нападающий в социальной сети опубликовал фотографию в обнаженном виде, подписав ее: «Чемпион».
Напомним, что Валерий Ничушкин стал лучшим снайпером Кубка Стэнли среди россиян. По итогам плей-офф НХЛ-2021/22 Ничушкин забросил 9 шайб. Второе место занял Кучеров — 8 голов. Тройку лучших снайперов среди россиян замкнул форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (7).