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12:04 (мск), источник: Sport24

Ничушкин опубликовал фото в обнаженном виде после завоевания Кубка Стэнли

Форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился эмоциями после победы в Кубке Стэнли. В финале обыграна «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2).

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После окончания игры российский нападающий в социальной сети опубликовал фотографию в обнаженном виде, подписав ее: «Чемпион».

Напомним, что Валерий Ничушкин стал лучшим снайпером Кубка Стэнли среди россиян. По итогам плей-офф НХЛ-2021/22 Ничушкин забросил 9 шайб. Второе место занял Кучеров — 8 голов. Тройку лучших снайперов среди россиян замкнул форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (7).

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