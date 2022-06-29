СМИ: в «Питтсбурге» сомневаются, что Малкин останется в команде

Контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает 1 июля, он может стать неограниченно свободным агентом. В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на 8 лет начиная с сезона-2014/15 на общую сумму 76 миллионов долларов.
По информации источника, который ссылается на представителей клуба, включая игроков, переговоры 35-летнего россиянина и генерального менеджера Рона Хекстолла после 15 мая проходят нерегулярно. В клубе склонятся к тому, что Малкин не будет подписывать новое соглашение. Отмечается, что для дальнейшего продолжения выступления за «Пингвинз», Малкину придется пойти на существенное понижение зарплаты.
Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» он провел 981 матч в регулярных чемпионатах НХЛ (444 шайбы + 702 результативные передачи). В минувшем регулярном сезоне в 41 матче Малкин забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи.