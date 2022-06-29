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29 июня, источник: Спорт РИА Новости

СМИ: в «Питтсбурге» сомневаются, что Малкин останется в команде

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Представители клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» сомневаются, что российский нападающий Евгений Малкин подпишет новый контракт с командой, сообщает The Athletic.

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Источник: AP 2022

Контракт Малкина с «Питтсбургом» истекает 1 июля, он может стать неограниченно свободным агентом. В 2013 году россиянин подписал контракт с «Питтсбургом» на 8 лет начиная с сезона-2014/15 на общую сумму 76 миллионов долларов.

По информации источника, который ссылается на представителей клуба, включая игроков, переговоры 35-летнего россиянина и генерального менеджера Рона Хекстолла после 15 мая проходят нерегулярно. В клубе склонятся к тому, что Малкин не будет подписывать новое соглашение. Отмечается, что для дальнейшего продолжения выступления за «Пингвинз», Малкину придется пойти на существенное понижение зарплаты.

Малкин был выбран «Питтсбургом» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В составе «Пингвинз» он провел 981 матч в регулярных чемпионатах НХЛ (444 шайбы + 702 результативные передачи). В минувшем регулярном сезоне в 41 матче Малкин забросил 20 шайб и отдал 22 результативные передачи.

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