В «Рейнджерс» недовольны Панариным. Это провокация или сигнал об обмене российской звезды?

Недовольство « Рейнджерс “

Выход “Рейнджерс” в финал конференции воспринимался как событие, опередившее время. До плей-офф казалось, что ньюйоркцы не созрели для больших дел в Кубке Стэнли. Пройденный путь развеял скепсис и заставил переосмыслить собранную Жераром Галланом конструкцию. Команда прыгнула выше головы. В плей-офф магия выигравшего “Везину” Игоря Шестеркина сошлась со стараниями партнеров и помогла “бродвейцам” впервые с 2015 года запрыгнуть в топ-4 лиги.

Все поняли, что атака «Рейнджерс» сильна без феерии Артемия Панарина — фронтмена и самого высокооплачиваемого хоккеиста клуба с Манхэттена. Для форварда, чей кэпхит 11,6 миллиона долларов (второй в лиге после Коннора Макдэвида), шесть голов и десять передач за 20 матчей — не провальные цифры, но и не будоражащая воображение статистика. От хоккеиста с огромным контрактом оправданно ждали большего, особенно в ответственные моменты. Сколько вы вспомните игр, когда коркинский талант вытаскивал команду за волосы? На ум приходит разве что решающий гол в овертайме седьмого матча с «Питтсбургом».

Выход в топ-4 лиги не спас команду от внутренних конфликтов. Заокеанские коллеги узнали о разногласиях между генменеджером ньюйоркцев Крисом Друри и Панариным. Отмечалось, что функционер в устной форме недоволен игрой россиянина в плей-офф. Это подтвердили два источника журналиста издания The Athletic Артура Стейпла. За расплывчатой формулировкой может скрываться все что угодно. Поверхностный вывод из наезда следующий: менеджер ньюйоркцев ждал от самого дорогого игрока большего в плей-офф.

Что могло стать причиной недовольства Друри? Например, безумное количество потерь Артемия. По этому показателю он стал худшим в плей-офф. Сайт Evolving Hockey посчитал, что за 20 матчей российский форвард терял шайбу 43 раза. Второе место по потерям разделили одноклубники Панарина Эндрю Копп и Джейкоб Труба (29). Отсутствие стабильности в плей-офф — другая возможная причина неудовлетворения игрой Панарина. Форвард, как и всегда, действовал активно, разгонял атаки и создавал моменты для партнеров, но голевой отдачи от самого Артемия оказалось меньше, чем ожидалось.

Обмен Панарина практически невозможен

Североамериканские коллеги рассматривают обмен Артемия из клуба как продолжение конфликта с Друри. Подобные предположения напоминают неуместно рассказанный за столом анекдот и лишены здравого смысла. Никому доподлинно не известно, что произошло между функционером и хоккеистом и на чем основаны претензии к россиянину, чтобы говорить о расставании с самым высокооплачиваемым игроком. Недовольство менеджера — обычное дело для всех команд.

Обмен Панарина из «Рейнджерс» — трудноосуществимая сделка. Контракт Артемия, рассчитанный до 2026 года, обременен пунктом NMC. Это значит, что обменять форварда невозможно без его согласия. Хоккеиста с запретом на перемещение нельзя выставить на драфт отказов и отправить в фарм-клуб. Вероятно, Панарин даст добро на переход только в команду с созревшими чемпионскими амбициями и укомплектованную для борьбы за высокие места. Артемию нет смысла пикировать в бедовую «Аризону», подбирающую дорогие контракты ненужных конкурентам игроков.

Многие клубы мечтали бы видеть Панарина в составе, но не каждый потянет солидный контракт форварда с кэпхитом 11,6 млн. Ради одного игрока команда пожертвует 14 процентами от максимального потолка зарплат. Сомневаюсь, что недовольный нападающим Друри подыщет оптимального партнера для сделки. Нельзя исключать, что появившаяся новость о конфликте — намеренный шаг генменеджера, чтобы оказать давление на лидера. Основания для претензий были, и Друри действительно мог раскритиковать Панарина. Никто бы и не узнал об инциденте, если бы он не вышел за рамки клуба и не был раскручен журналистами.

Панарин — заложник собственного гигантского контракта. Но форвард не виноват, что «Рейнджерс» предложили заоблачные деньги. Вспомните, как год назад потешались над гениальным Макдэвидом, который отключил режим бога в плей-офф после подвигов в регулярке. Голы и передачи на первом этапе сезона не спасали от критики. Возможно, Артемий провел плей-офф ниже предельного уровня, но не забывайте, что в регулярке он побил личный рекорд по передачам и набранным очкам. 74 ассиста — это лучший результат «Рейнджерс» и четвертый в НХЛ. После Юбердо, Макдэвида и Годро.

Найти оптимального центра для Панарина — приоритетная задача для «Рейнджерс» в межсезонье. Часто казалось, что партнеры банально не успевают за резвым Артемием. Не только по скорости решений, но и по мысли. Крису Друри вместо критики и провокаций логичнее сосредоточиться на поиске партнера, рядом с которым Артемий раскроется и поведет ньюйоркцев к Кубку Стэнли через год. Один средний плей-офф не повод для обмена и сжигания мостов.