Кадри стал первым мусульманином, который выиграл Кубок Стэнли
Финальная серия Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» завершилась победой «лавин» со счётом 4−2.
Финальная серия Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» завершилась победой «лавин» со счётом 4−2.
Решающий матч «Колорадо» выиграл на выезде — в Тампе на стадионе «Амали-Арена», взяв верх с минимальным преимуществом — 2:1.
Канадский форвард «лавин» Назем Кадри стал первым мусульманином, который выиграл Кубок Стэнли. В матчах плей-офф НХЛ Кадри набрал 15 (7+8) очков в 16 играх.
В составе «Колорадо» забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Результативные передачи на свой счёт записали Боуэн Байрэм, Габриэль Ландеског, Джош Мэнсон и всё тот же Натан Маккиннон. Единственным автором гола у хозяев стал Стивен Стэмкос. Ему ассистировал Ондржей Палат.
Благодаря этому успеху «Колорадо» впервые с 2001 года стал обладателем Кубка Стэнли.