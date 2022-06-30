Решающий матч «Колорадо» выиграл на выезде — в Тампе на стадионе «Амали-Арена», взяв верх с минимальным преимуществом — 2:1.

Канадский форвард «лавин» Назем Кадри стал первым мусульманином, который выиграл Кубок Стэнли. В матчах плей-офф НХЛ Кадри набрал 15 (7+8) очков в 16 играх.

В составе «Колорадо» забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Результативные передачи на свой счёт записали Боуэн Байрэм, Габриэль Ландеског, Джош Мэнсон и всё тот же Натан Маккиннон. Единственным автором гола у хозяев стал Стивен Стэмкос. Ему ассистировал Ондржей Палат.