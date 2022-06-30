Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Кадри стал первым мусульманином, который выиграл Кубок Стэнли

Финальная серия Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» завершилась победой «лавин» со счётом 4−2.

КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Решающий матч «Колорадо» выиграл на выезде — в Тампе на стадионе «Амали-Арена», взяв верх с минимальным преимуществом — 2:1.

Канадский форвард «лавин» Назем Кадри стал первым мусульманином, который выиграл Кубок Стэнли. В матчах плей-офф НХЛ Кадри набрал 15 (7+8) очков в 16 играх.

В составе «Колорадо» забивали Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Результативные передачи на свой счёт записали Боуэн Байрэм, Габриэль Ландеског, Джош Мэнсон и всё тот же Натан Маккиннон. Единственным автором гола у хозяев стал Стивен Стэмкос. Ему ассистировал Ондржей Палат.

Благодаря этому успеху «Колорадо» впервые с 2001 года стал обладателем Кубка Стэнли.

Читайте также
Тампа-Бэй
1:2
1:0, 0:2, 0:0
Колорадо
 В России умер ещё один футбольный клуб. Теперь даже Путин не помог
Зачем Тайсон откусил Холифилду часть уха?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь