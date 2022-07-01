Красавица-жена русского героя Кубка Стэнли Ничушкина. Светлана танцевала go-go и основала крутой бренд купальников

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Валерий Ничушкин — главный русский герой Кубка Стэнли. 27-летний хоккеист впервые в карьере взял трофей и стал один из самых полезных игроков «Колорадо». В финале с «Тампой» форвард играл с травмой. Уже после победы игрок выставил рентгеновский снимок ноги, на котором виден перелом одной из плюсневых костей стопы. В самые трудные и самые счастливые моменты карьеры Валерия поддерживала его жена Светлана.

Ничушкин со своей будущей супругой впервые были замечены вместе в 2013 году. Светлана Гаврилюк родилась в Москве, занималась танцами и спортом. Девушка выступала за столичную сборную по художественной гимнастике, а позже работала моделью и танцовщицей go-go. Перед встречей с Ничушкиным Светлана долгое время встречалась с другим известным хоккеистом, Никитой Филатовым. Дело даже шло к свадьбе. В сезоне 2011/12 Филатов вернулся из НХЛ в Россию, примерно в то же время стало известно о расставании пары.

Светлана и Валерий вместе уже девять лет. В 2018 году пара сыграла свадьбу в Хорватии. Сначала молодые люди жили в Далласе, потом вернулись в Москву, а в 2018-м вновь уехали в США.

Супруга Ничушкина сейчас живет на два города: Москва и Денвер. Несколько лет назад она основала бренд нижнего белья и пляжной одежды LAVARICE. Одежда производится в России, однако в производстве используются европейские ткани.

Светлана является основателем и генеральным директором компании. За пару лет бренд набрал популярность в России и теперь представлен не только онлайн, но и офлайн. Магазины LAVARICE есть в Москве и Санкт-Петербурге.

Если у Ничушкина вдруг не заладится в хоккее, то, кажется, жена сможет его обеспечить. Правда, до завершения карьеры ему еще далеко. Сейчас Валерий вышел на пик и летом должен подписать очень солидный контракт.

«Я не могу передать как горжусь мужем и знаю через что он прошёл за последние годы! Мой муж — это олицетворение любви к своему делу, силы духа настоящего мужчины и большой пример для всех, как нужно пахать даже в самое сложное время, несмотря ни на что! Даже в самые тяжелые моменты он работал и верил, что у него все получится и он поднимет этот кубок над головой, осуществит мечту своего детства! И вот она мечта в руках! Терпение и труд все перетрут! Спасибо “Колорадо” за веру! Этот человек никогда не подведет!», — написала в социальных сетях Светлана после победы команды мужа.