Американский журналист призвал арестовать Овечкина в США

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер арестовали в аэропорту «Шереметьево». В ее ручной клади нашли «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что это «гашишное масло». Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

«Все просто: арестуйте Овечкина», — написал журналист в соцсетях в ответ на сообщение о возможном тюремном сроке для спортсменки.

Часть пользователей удивилась такому предложению Олберманна. Некоторые пользователи, напротив, поддержали выпад журналиста.