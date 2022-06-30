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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский журналист призвал арестовать Овечкина в США

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американский журналист Кит Олберманн предложил арестовать российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ответ на задержание в России двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу американки Бриттни Грайнер.

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Источник: AP 2022

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер арестовали в аэропорту «Шереметьево». В ее ручной клади нашли «вейпы» с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что это «гашишное масло». Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.

«Все просто: арестуйте Овечкина», — написал журналист в соцсетях в ответ на сообщение о возможном тюремном сроке для спортсменки.

Часть пользователей удивилась такому предложению Олберманна. Некоторые пользователи, напротив, поддержали выпад журналиста.

Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе «Финикса» — чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в официальный список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.

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