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12:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Детройт» объявил имя нового главного тренера

«Детройт Ред Уингз» назначил Дерека Лалонда на пост главного тренера, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Детройт
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Источник: Официальный сайт НХЛ

Лалонд предыдущие четыре сезона работал помощником тренера в команде «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я рад объявить 49-летнего Дерека Лалонда нашим новым главным тренером. Мы считаем, что он готов сделать следующий шаг и стать главным тренером», — заявил генеральный менеджер клуба Стив Айзерман.

Лалонд сменил на этому посту Джеффа Блэшилла.

В завершившемся сезоне «Детройт» занял 12-е место в Восточной конференции.

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