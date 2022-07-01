«Детройт» объявил имя нового главного тренера

Лалонд предыдущие четыре сезона работал помощником тренера в команде «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Я рад объявить 49-летнего Дерека Лалонда нашим новым главным тренером. Мы считаем, что он готов сделать следующий шаг и стать главным тренером», — заявил генеральный менеджер клуба Стив Айзерман.