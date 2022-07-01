«Детройт» объявил имя нового главного тренера
«Детройт Ред Уингз» назначил Дерека Лалонда на пост главного тренера, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Детройт
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«Детройт Ред Уингз» назначил Дерека Лалонда на пост главного тренера, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Лалонд предыдущие четыре сезона работал помощником тренера в команде «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Я рад объявить 49-летнего Дерека Лалонда нашим новым главным тренером. Мы считаем, что он готов сделать следующий шаг и стать главным тренером», — заявил генеральный менеджер клуба Стив Айзерман.
Лалонд сменил на этому посту Джеффа Блэшилла.
В завершившемся сезоне «Детройт» занял 12-е место в Восточной конференции.