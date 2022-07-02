Бывший хоккеист «Салавата Юлаева» возглавил «Бостон»

Срок контракта с 53-летним специалистом не сообщается. На этом посту он сменил Брюса Кэссиди, под руководством которого команда в 2019 году выходила в финал Кубка Стэнли.

Монтгомери в НХЛ с 2018 по 2019 годы тренировал «Даллас». В качестве игрока он представлял в НХЛ «Сент-Луис», «Монреаль», «Филадельфию», «Сан-Хосе» и «Даллас», с 2003 по 2004 годы выступал за уфимский «Салават Юлаев», а спустя год завершил игровую карьеру.