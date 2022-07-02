«Сан-Хосе» уволил главного тренера после трех подряд невыходов в плей-офф
«Сан-Хосе Шаркс» уволил с поста главного тренера Боба Бугнера и его тренерский штаб, сообщает офциальный сайт клуба НХЛ.
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«Сан-Хосе Шаркс» уволил с поста главного тренера Боба Бугнера и его тренерский штаб, сообщает офциальный сайт клуба НХЛ.
51-летний Бугнер тренировал «Сан-Хосе» в течение трех сезонов и ни разу не сумел вывести команду в плей-офф.
У канадского специалиста был еще один год контракта на $1,5 млн.