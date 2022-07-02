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10:00 (мск), источник: Sport24

«Сан-Хосе» уволил главного тренера после трех подряд невыходов в плей-офф

«Сан-Хосе Шаркс» уволил с поста главного тренера Боба Бугнера и его тренерский штаб, сообщает офциальный сайт клуба НХЛ.

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Источник: AP 2022

51-летний Бугнер тренировал «Сан-Хосе» в течение трех сезонов и ни разу не сумел вывести команду в плей-офф.

У канадского специалиста был еще один год контракта на $1,5 млн.

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