Видео: пьяный игрок «Колорадо» упал вместе с Кубком Стэнли в руках
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кертис Макдермид не смог удержаться на ногих, когда поднял над головой Кубок Стэнли, сообщает HouseOfHockey.net.
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кертис Макдермид не смог удержаться на ногих, когда поднял над головой Кубок Стэнли, сообщает HouseOfHockey.net.
Во время вечеринки, посвященной чемпионству «Колорадо», 28-летний канадец, судя по всему, находясь в нетрезвом состоянии, не сумел удержать равновесие и упал с трофеем на пол.
При этом Макдермид, оказавшись на полу, сумел удержать Кубок Стэнли в руках. Хоккеисту помогли подняться на ноги.
«Колорадо» в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли, ранее команда выигрывала трофей в сезонах-1995/96 и 2000/01.