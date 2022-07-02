Текущие события
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
12.06
Тампа-Бэй
Рейнджерс
21
10.06
Рейнджерс
Тампа-Бэй
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
11:05 (мск), источник: Sport24

Видео: пьяный игрок «Колорадо» упал вместе с Кубком Стэнли в руках

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кертис Макдермид не смог удержаться на ногих, когда поднял над головой Кубок Стэнли, сообщает HouseOfHockey.net.

КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2022

Во время вечеринки, посвященной чемпионству «Колорадо», 28-летний канадец, судя по всему, находясь в нетрезвом состоянии, не сумел удержать равновесие и упал с трофеем на пол.

При этом Макдермид, оказавшись на полу, сумел удержать Кубок Стэнли в руках. Хоккеисту помогли подняться на ноги.

«Колорадо» в третий раз стал обладателем Кубка Стэнли, ранее команда выигрывала трофей в сезонах-1995/96 и 2000/01.

 Русская гимнастка, показавшая себя без лифчика, выложила фото в обтягивающем боди: «Очень аппетитная фигура. Вау!»
Жена тренера сборной России Карпина откровенно высказалась о сексе на первом свидании, ответив на пикантный вопрос
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь