Видео: пьяный игрок «Колорадо» упал вместе с Кубком Стэнли в руках

Во время вечеринки, посвященной чемпионству «Колорадо», 28-летний канадец, судя по всему, находясь в нетрезвом состоянии, не сумел удержать равновесие и упал с трофеем на пол.

При этом Макдермид, оказавшись на полу, сумел удержать Кубок Стэнли в руках. Хоккеисту помогли подняться на ноги.